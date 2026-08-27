EQS-News: Piramal Pharma Limited
/ Schlagwort(e): ESG
Die niedrigsten Scope-1- und Scope-2-Emissionen aller Zeiten markieren ein Meilensteinjahr auf dem von der SBTi zugelassenen Weg des Unternehmens zur Dekarbonisierung
MUMBAI, Indien, 27. August 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA. BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2025-2026 veröffentlicht, in dem erhebliche Fortschritte in seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Prioritäten (ESG) aufgezeigt werden. Unter dem Motto "Advancing Innovation, Leveraging Sustainability" (dt. "Innovation vorantreiben, Nachhaltigkeit nutzen") beleuchtet der Bericht, wie Nachhaltigkeit weiterhin in die Strategie, den Betrieb und die Innovationsagenda des Unternehmens integriert wird und gleichzeitig langfristigen Wert für Patienten, Kunden, Gemeinden und Interessengruppen schafft.
Wichtigste Highlights:
Klima und verantwortungsbewusstes Handeln
Qualität und operative Exzellenz
Governance und Mitarbeitende
Auswirkungen auf die Gemeinschaft
Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited, sagte: "Bei Piramal Pharma sehen wir Nachhaltigkeit nicht nur als Verantwortung, sondern als Katalysator für Innovation, Resilienz und langfristiges Wachstum. Dies bedeutet, in sauberere und effizientere Abläufe zu investieren, die Qualität und die digitalen Fähigkeiten zu stärken, unsere Mitarbeitenden zu fördern und tiefere Partnerschaften in unserer gesamten Wertschöpfungskette aufzubauen.
Die Fortschritte, die sich im diesjährigen Nachhaltigkeitsbericht widerspiegeln, verleihen uns Vertrauen in die Richtung, die wir einschlagen. Wir glauben, dass Innovation und Nachhaltigkeit sich gegenseitig verstärken können und es uns ermöglichen, heute bessere Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig einen größeren Wert für morgen zu schaffen.
Im weiteren Verlauf werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, unsere Nachhaltigkeitsambitionen in messbare Maßnahmen zu verwandeln. Unser Anspruch besteht darin, ein zukunftsfähiges Unternehmen zu schaffen, das bessere Gesundheitsergebnisse liefert, stärkere Gemeinschaften aufbaut und für alle unsere Interessengruppen dauerhaften Wert schafft."
Der Nachhaltigkeitsbericht beschreibt das langfristige Nachhaltigkeitskonzept von Piramal Pharma, das auf vier strategischen Säulen basiert: Geschäftsresilienz, Qualität und Exzellenz, verantwortungsbewusstes Handeln sowie Stakeholder-Orientierung. Dieses Konzept wird durch mehr als 50 zeitgebundene Nachhaltigkeitsziele zu 17 wesentlichen Themenbereichen untermauert. Die Nachhaltigkeitsagenda des Unternehmens wird nach wie vor von seinem Ausschuss für Nachhaltigkeit und Risikomanagement überwacht, um sicherzustellen, dass ESG-Überlegungen für die langfristige Geschäftsentwicklung und Wertschöpfung unverzichtbar bleiben.
Der Nachhaltigkeitsbericht entspricht den GRI-Standards und steht im Einklang mit den SASB- und UNGC-Frameworks und unterstreicht das Engagement von PPL für nachhaltiges Wachstum, verantwortungsvolle Kapitalzuweisung und wirkungsvolles Engagement der Interessengruppen. Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Bericht unter: https://ppl-da-website-new-afd-endpoint-bgd4d0c9egf9g2eq.a01.azurefd.net/media/documents/PPL-Sustainability-Report-2025-26.pdf
Über Piramal Pharma Limited
Weitere Informationen finden Sie unter: Piramal Pharma | LinkedIn
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27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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