Wird Deutschland nun komplett zum Nanny-Staat? Die Sozialdemokratie unterstützt jedenfalls den Vorschlag der Vorsitzenden des AOK-Bundesverbands, Carola Reimann, den Alkoholverkauf an Tankstellen einzuschränken. Dazu Christos Pantazis, der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion: "Alkohol ist in Deutschland nahezu rund um die Uhr und häufig zu sehr niedrigen Preisen verfügbar." Diese "nahezu selbstverständliche Verfügbarkeit" müsse man hinterfragen. "Gerade D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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