Kann eine Künstliche Intelligenz den Posten eines CEO ersetzen? Das neue quelloffene Tool Open Executive soll das möglich machen. Was in dem KI-Agenten steckt und welche Aufgaben er erledigen kann. Wenn es um Jobverluste aufgrund von Künstlicher Intelligenz geht, wird häufig nur über die Mitarbeiter:innen eines Unternehmens gesprochen. Doch tatsächlich könnten auch die Jobs der Führungskräfte bis zum CEO gefährdet sein. Zumindest dann, wenn das neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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