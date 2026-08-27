El Niño ist ein natürliches Klimaphänomen, das alle paar Jahre auftritt und 2026 vermutlich besonders stark ausfällt. Die Folgen können verheerend sein. Inhaltsverzeichnis Strömungswechsel in Atmosphäre und Ozean Walker-Zirkulation Passat-Zirkulation Bei El Niño kehren sich die Verhältnisse um Woher der Name El Niño kommt Mögliche Folgen: Dürren, Fluten, Wirbelstürme Das Klima-Pendel Einfluss des Klimawandels Strömungswechsel in Atmosphäre und Ozean ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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