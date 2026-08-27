Von intelligenten Notizen bis zur Echtzeitübersetzung: iFLYTEK zeigt seine neuesten KI Innovationen in Berlin

BERLIN, Aug. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK, ein weltweit tätiges KI Unternehmen, präsentiert auf der IFA Berlin 2026 seine neuesten KI Produkte. Im Mittelpunkt stehen das AINOTE 2, das AINOTE Air 2 sowie die iFLYTEK AI Glasses. Das Unternehmen zeigt, wie KI den Arbeitsalltag, Meetings und internationale Kommunikation unterstützen kann.





KI Notizbuch mit Schreibgefühl wie auf Papier

Das AINOTE 2 wurde von Guinness World Records als dünnstes E Ink Tablet der Welt zertifiziert. Mit einer Dicke von nur 4,2 mm bietet es ein Schreibgefühl wie auf Papier.

Die integrierte KI kann Gesprochenes in 18 Sprachen transkribieren, in 14 Sprachen in Echtzeit übersetzen, Besprechungen zusammenfassen und Handschrift in 133 Sprachen in digitalen Text umwandeln.

Mit Android 14 und Google Play Kompatibilität lässt sich das AINOTE 2 in bestehende digitale Arbeitsabläufe integrieren. Nutzer können auf vertraute Apps zugreifen, Dateien zwischen Gerät, App und Cloud synchronisieren sowie Meetings und Aufgaben mit Google Calendar verknüpfen. Für die Speicherung und Verarbeitung von Nutzerinhalten setzt iFLYTEK auf die Cloud Infrastruktur von AWS.

Das AINOTE Air 2 bietet die KI gestützten Funktionen für Notizen und Produktivität in einem kleineren und leichteren Format.

AI Glasses bringen Übersetzungen direkt ins Sichtfeld

Auf der IFA präsentiert iFLYTEK außerdem seine AI Glasses, die speziell für den Einsatz im Geschäftsalltag entwickelt wurden. Sie bieten Echtzeitübersetzung, Unterstützung bei Präsentationen und einen KI-Assistenten für die tägliche Arbeit. Bei Präsentationen, Anrufen und Videokonferenzen werden Untertitel direkt im Sichtfeld des Trägers eingeblendet, sodass weder der Blick auf das Smartphone noch eine Bedienung per Hand erforderlich ist.

Mit nur 40 g sind die AI Glasses für komfortables Tragen über den ganzen Tag konzipiert. Unterwegs kann der integrierte GlassClaw AI Assistant zudem Meetings zusammenfassen und bei der Bearbeitung von E Mails unterstützen.

Die AI Glasses verfügen außerdem über die weltweit erste Technologie zur Erkennung von Lippenbewegungen. Dabei kombiniert das System die kamerabasierte Erkennung mit einem Multi Mikrofon Array, um auch in lauten Umgebungen wie Messehallen oder Restaurants präzise zu erkennen, wer gerade spricht.

Weitere KI Anwendungen für Zuhause und Unternehmen

Neben KI Anwendungen für den Arbeitsalltag zeigt iFLYTEK auf der IFA auch Lösungen aus den Bereichen AI for Home und AI Marketing.

Der Homture Magic Frame nutzt KI, um Familienfotos zu animieren und alte Bilder zu restaurieren. WallEX ermöglicht die Steuerung per natürlicher Sprache, personalisierte Szenarien und intelligente Automatisierung für Wohnungen, Häuser und Hotels.

Für Marken bietet iFLYTalent, die globale Influencer Marketing Plattform von iFLYTEK, Zugang zu Creatorn weltweit. Die Plattform verfügt über mehr als 1.000 exklusive Influencer und bietet Zugriff auf ein Netzwerk von über 15 Millionen Creatorn.

iFLYTEK präsentiert seine Neuheiten auf der IFA Berlin 2026 vom 4. bis 8. September in Halle 4.2, Stand 115.

Über iFLYTEK

iFLYTEK ist ein weltweit tätiges KI Unternehmen mit Schwerpunkten in den Bereichen intelligente Sprachtechnologien, Verarbeitung natürlicher Sprache, maschinelle Übersetzung und große KI Modelle. Mit seiner Strategie "AI + Industry" entwickelt iFLYTEK praxisorientierte KI Lösungen für Verbraucher und Unternehmen in unterschiedlichen Anwendungsbereichen.

Website:www.iflytek.com/en/

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Medienkontakt Olivia Pan wlpan2@iflytek.com