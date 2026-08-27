Berlin (ots) -Am 31. August ab 20:00 Uhr bringen APOTHEKE ADHOC und APOTHEKEN UMSCHAU prominente Stimmen und Top-Expert:innen live zusammen: In der Spezialausgabe von APOTHEKE LIVE unter dem Titel "Medfake: Gefahr für Patienten, Falle für Apotheken" sprechen Dr. Eckart von Hirschhausen und die Ärztin Dr. Emilie Strzoda gemeinsam über ihren nervenaufreibenden Kampf gegen KI-generierten Identitätsklau.Beide Mediziner:innen wurden selbst Opfer von Internetkriminellen, die ihre Identitäten stahlen und mit Deepfake-Videos auf Kundenfang gingen. Auch Apotheken selbst werden gezielt angegriffen. Ob Phishing-Mails oder manipulierte Rechnungen: Matthias Kunze-Düker, Betriebswirt bei den Concept-Apotheken in Peine berichtet über die Fallen, die ihm und seinem Team bereits gestellt wurden. Neben diesen persönlichen Berichten liefert Rechtsanwalt Dr. Morton Douglas die rechtliche Einordnung anhand aktueller Fälle, während Martin Weidemann von der Treuhand Hannover einen Werkzeugkasten mit betrieblichen Schutzmaßnahmen präsentiert."Künstliche Intelligenz macht Kriminelle immer raffinierter. Da dürfen wir nicht tatenlos zusehen, wie das Vertrauen in Heilberufe untergraben wird", betont Patrick Hollstein, Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC. "Mit dieser Sendung bringen wir verschiedene Perspektiven zusammen und geben Apothekenteams sowie Patient:innen das nötige Rüstzeug an die Hand, um Fakes sofort zu entlarven."Das APOTHEKE LIVE powered by APOTHEKE ADHOC und APOTHEKEN UMSCHAU wird am 31. August ab 20 Uhr ausgestrahlt. Angemeldete Nutzerinnen und Nutzer haben bei APOTHEKE ADHOC Webinar die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Jetzt registrieren! (https://webinar.apotheke-adhoc.de/webinar/medfake-gefahr-fuer-patienten-falle-fuer-apotheken/)APOTHEKE ADHOC ist der unabhängige Branchendienst für den Apotheken- und Pharmamarkt. Der kostenlose Newsletter kann unter www.apotheke-adhoc.de/newsletter abonniert werden.Die ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/) produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:Constantin Arenspresse@elpato.deELPATO Medien GmbH // APOTHEKE ADHOCFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinOriginal-Content von: APOTHEKE ADHOC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68717/6340989