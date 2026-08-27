Whopper Zone liefert ab: Juggernaut Exploration bestätigt mächtige Strukturen über 600 Meter Streichlänge

Anzeige / Werbung
Juggernaut Exploration erweitert nach starken visuellen Treffern auf Big One das Bohrprogramm auf 13.000 Meter - mächtige Sulfidintervalle in der Whopper Zone schärfen das Potenzial im Golden Triangle.
Vielversprechende Entwicklung in einer der begehrtesten Bergbauregionen der Welt: Juggernaut Exploration (TSXV: JUGR; OTCPK: JUGRF; FSE: 4JE) meldet aus dem laufenden Jungfernbohrprogramm auf der zu 100 Prozent kontrollierten Big-One-Liegenschaft im berühmten Golden Triangle von British Columbia weitreichende visuelle Treffer. In der neu entdeckten Whopper Zone stießen die Bohrer auf mächtige Quarz-Sulfid-Intervalle mit kontinuierlicher Galenit-, Sphalerit- und Chalkopyrit-Mineralisierung. Die beeindruckenden Dimensionen der erbohrten Struktur veranlassen das Management, das vollständig finanzierte Bohrprogramm kurzfristig um knapp 30 Prozent aufzustocken.
Geologische Kontinuität und breite Sulfid-Intervalle
Die Whopper Zone ist an der Oberfläche über eine Streichlänge von mehr als 600 Metern nachgewiesen und wurde im Bohrkern inzwischen bis in eine Tiefe von 580 Metern verfolgt. Die Zone bleibt sowohl seitlich als auch in der Tiefe vollständig offen. Besonders hervor sticht Bohrloch BO-26-17, das über ein Mächtigkeitsintervall von mehr als 20 Metern mehrere Quarz-Sulfid-Adern durchteufte, die stark gescherten und alterationierten Diorit durchziehen. Auch weitere Löcher wie BO-26-16 und BO-26-11 stießen auf breite Abschnitte mit teilweise massiven Sulfidanteilen. Diese optischen Befunde decken sich mit früheren Oberflächenproben, die Spitzenwerte von bis zu 44,76 g/t Goldäquivalent sowie frei mahlbares Gold geliefert hatten.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)