Whopper Zone liefert ab: Juggernaut Exploration bestätigt mächtige Strukturen über 600 Meter Streichlänge

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Juggernaut Exploration erweitert nach starken visuellen Treffern auf Big One das Bohrprogramm auf 13.000 Meter - mächtige Sulfidintervalle in der Whopper Zone schärfen das Potenzial im Golden Triangle.

Vielversprechende Entwicklung in einer der begehrtesten Bergbauregionen der Welt: Juggernaut Exploration (TSXV: JUGR; OTCPK: JUGRF; FSE: 4JE) meldet aus dem laufenden Jungfernbohrprogramm auf der zu 100 Prozent kontrollierten Big-One-Liegenschaft im berühmten Golden Triangle von British Columbia weitreichende visuelle Treffer. In der neu entdeckten Whopper Zone stießen die Bohrer auf mächtige Quarz-Sulfid-Intervalle mit kontinuierlicher Galenit-, Sphalerit- und Chalkopyrit-Mineralisierung. Die beeindruckenden Dimensionen der erbohrten Struktur veranlassen das Management, das vollständig finanzierte Bohrprogramm kurzfristig um knapp 30 Prozent aufzustocken.

Geologische Kontinuität und breite Sulfid-Intervalle

Die Whopper Zone ist an der Oberfläche über eine Streichlänge von mehr als 600 Metern nachgewiesen und wurde im Bohrkern inzwischen bis in eine Tiefe von 580 Metern verfolgt. Die Zone bleibt sowohl seitlich als auch in der Tiefe vollständig offen. Besonders hervor sticht Bohrloch BO-26-17, das über ein Mächtigkeitsintervall von mehr als 20 Metern mehrere Quarz-Sulfid-Adern durchteufte, die stark gescherten und alterationierten Diorit durchziehen. Auch weitere Löcher wie BO-26-16 und BO-26-11 stießen auf breite Abschnitte mit teilweise massiven Sulfidanteilen. Diese optischen Befunde decken sich mit früheren Oberflächenproben, die Spitzenwerte von bis zu 44,76 g/t Goldäquivalent sowie frei mahlbares Gold geliefert hatten.