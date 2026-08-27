Seit Jahrzehnten rätselt die Wissenschaft über die deutlichen geografischen Unterschiede zwischen den beiden Hemisphären unseres roten Nachbarplaneten. Nun liefert eine neuartige Untersuchungsmethode verblüffende Erkenntnisse über das Innere des Himmelskörpers. Ein Team von Planetenforscher:innen hat tief unter der Marsoberfläche eine ausgedehnte thermische Abweichung entdeckt. Der Mantel des Planeten ist in der südlichen Hemisphäre um 200 bis 400 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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