Die Digitalisierung erleichtert den Vermittleralltag, bringt aber rechtliche Herausforderungen mit sich. Besonders bei der Auslagerung von Kundendaten in die Cloud stellen sich Fragen zu Datenschutz, Datenrechten und vertraglicher Absicherung, erläutert AssCompact Kolumnist Hans-Ludger Sandkühler. Ein Artikel von Hans-Ludger SandkühlerIn Zeiten zunehmender Digitalisierung werden immer mehr Geschäftsvorfälle der Versicherungsvermittler ins Internet verlagert. Angebotsberechnungen, Vergleichsrechnung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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