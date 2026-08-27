DAX Gewinner am Mittwoch: Heidelberg Materials Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Zum Xetra-Schluss am Mittwoch (26.08.2026) schlossen 21 Werte im Plus, während 19 Titel Abschläge hinnehmen mussten. Die Liste der DAX Gewinner führte gestern die Heidelberg Materials Aktie an, die sich um deutliche 5,30 Prozent verteuerte. Dahinter folgten die Deutsche Bank (+3,64 Prozent) und MTU (+2,87 Prozent).

Mit dem Xetra-Schlussgewinn von 5,30 Prozent sicherte sich die Heidelberg Materials Aktie (HEI) den Tagesseleg unter den DAX 40 Gewinnern.

- Heidelberger Materials WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Ticker: HEI

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Top-Performance im DAX: Die Heidelberg Materials Aktie war mit einem Plus von +5,30 % (Xetra-Schluss) der stärkste DAX Gewinner des Handelstages und schüttelte die jüngsten Jahrestiefs dynamisch ab.

Die Heidelberg Materials Aktie war mit einem Plus von (Xetra-Schluss) der stärkste des Handelstages und schüttelte die jüngsten Jahrestiefs dynamisch ab. Technischer Befreiungsschlag: Mit dem Sprung über die SMA50 (168,89 EUR) hat sich das Tageschart deutlich aufgehellt. Bestätigt sich dieser Ausbruch, rückt die SMA200 (191,67 EUR) als nächstes Ziel in den Fokus.

Mit dem Sprung über die (168,89 EUR) hat sich das Tageschart deutlich aufgehellt. Bestätigt sich dieser Ausbruch, rückt die (191,67 EUR) als nächstes Ziel in den Fokus. Entscheidende Marken im Blick: Im 4h-Chart steht die Aktie direkt an der SMA200 (172,20 EUR) als Schlüsselwiderstand. Ein Abprall könnte zu Konsolidierungen führen, während die SMA50 als wichtigste Unterstützung nach unten absichert.

Heidelberg Materials Aktie im Chartcheck

Betrachtung im Tageschart: Aufhellung durch dynamische Erholung

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart der Heidelberg Materials Aktie lässt sich nachvollziehen, dass das Papier ab Ende Oktober deutlichen Zuspruch fand. Das Kaufinteresse hielt bis Ende Januar an und trieb den Kurs auf immer neue Hochs. Vom Jahreshoch bei 241,70 EUR folgte jedoch eine ausgeprägte Abverkaufs- und Gewinnmitnahmephase.

Zwischenzeitliche Gegenbewegungen erwiesen sich lediglich als technische Reaktionen. Erst im Bereich der 160-EUR-Marke fand die Aktie einen vorübergehenden Boden und erholte sich bis Mitte März auf knapp 180 EUR. Dieses Kursniveau löste erneute Verkäufe aus. Es folgte eine enge Seitwärtskonsolidierung bis Ende Juni, ehe weiterer Abgabedruck einsetzte. Mitte August wurde bei 155,50 EUR ein neues Jahrestief markiert....

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