Berlin (ots) -Am 20. September 2026 wählen die Berlinerinnen und Berliner ein neues Abgeordnetenhaus - und der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) trägt durch ein umfangreiches Programmangebot vor der Wahl dazu bei, dass sich die Menschen in Berlin eine Meinung bilden können. Besonders in den Blick nimmt der rbb Erstwählerinnen und Erstwähler, weil bei dieser Abgeordnetenhauswahl zum ersten Mal auch 16- und 17-Jährige ihre Stimme abgeben können.Premiere im rbb Fernsehen feiert die junge Wahlarena von Fritz und rbb24: "Berlin wählt - Ihr fragt. Politik antwortet." (Dienstag, 8. September, 20.15 Uhr). Selly Kahya und Leonie Schwarzer bringen junge Wählerinnen und Wähler mit jungen Kandidatinnen und Kandidaten zusammen. Der rbb erkundet durch eine Befragung von infratest dimap, was junge Menschen in Berlin umtreibt und was sie von der Politik erwarten. Zu Gast in der jungen Wahlarena im rbb-Studio und bei einer Watch Party im "Studio 14 - die rbb Dachlounge" sind Schülerinnen und Schüler aus ganz Berlin.Fritz vom rbb geht auf Tour durch die Hauptstadt: Das junge Radioprogramm macht vor der Wahl in der Nachmittagssendung Station in allen zwölf Berliner Bezirken - und spricht vor Ort mit Menschen, die sich engagieren. Im TikTok-Format deindailystruggle von rbb|24 und Fritz werden die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten mit den Themen und Sorgen junger Wählerinnen und Wähler konfrontiert. Und auch der TikTok-Kanal von rbb|24 versorgt Nutzerinnen und Nutzer mit News rund um die Abgeordnetenhauswahl.rbb-Programmdirektor Robert Skuppin: "Endlich gibt es zur Wahl in Berlin ein Angebot speziell für junge Menschen. Der rbb will und muss mit seinen Programmen junge Berlinerinnen und Berliner erreichen und nimmt den Auftrag ernst, mit spannenden Formaten Erstwählerinnen und Erstwähler an Politik und demokratische Prozesse heranzuführen."Am Mittwoch vor der Wahl (16. September, 20.15 Uhr) zeigt das rbb Fernsehen seine klassische Wahlarena: "rbb24 Berlin wählt - Ihre Wahl. Ihre Fragen." Sascha Hingst und Andrea Vannahme befragen zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern im rbb-Studio die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten jener Parteien, die nach aktuellem Stand eine realistische Chance haben, in Fraktionsstärke in das Abgeordnetenhaus einzuziehen. Im Publikum vertreten sind auch Mitglieder des rbb Bürgerrats, bekannt aus dem Dialogformat "Die 12 - Der rbb Bürgerrat". Auf rbb24.de wird die Wahlarena in einem Online-Ticker begleitet, in dem Aussagen eingeordnet und auch Fakten gecheckt werden.Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten stellen sich auch im Einzelinterview den Fragen der rbb-Moderatorinnen und -Moderatoren: auf radioeins um 7.30 Uhr in "Der schöne Morgen" (ab 31. August), bei Volker Wieprecht im rbb Fernsehen um 22.15 Uhr (ab 7. September) und in der Morgensendung um 7.05 Uhr im rbb24 Inforadio (ab 14. September). Die Landeswelle rbb 88.8 fragt seit Montag, 24. August, die Berlinerinnen und Berliner, was sie zuerst anpacken würden, wenn sie Regierende Bürgermeisterin oder Regierender Bürgermeister wären.rbb-Chefredakteur Georg Heil: "Wer sich vor der Wahl informieren will, dem machen wir im rbb ein attraktives Angebot. Wir haben dabei die Themen im Blick, die die Berlinerinnen und Berliner laut Umfragen besonders bewegen: Wohnen und Mieten, Verkehr und Mobilität sowie Bildung, Einwanderung und Sicherheit. Wir analysieren die Wahlprogramme der Parteien, wir beobachten den Wahlkampf - und wir fühlen den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten auf den Zahn."Die rbb24 Abendschau, das rbb24 Inforadio und rbb 88.8 berichten fortlaufend und umfassend über die bevorstehende Wahl. rbb|24 bietet auf Social und auf rbb24.de ausführliche Informationen und Erklärtexte in Arabisch, Englisch, Polnisch, Russisch, Türkisch und Ukrainisch sowie in Leichter Sprache. Die "Spreepolitik", der landespolitische Podcast des rbb, beleuchtet im September die heiße Phase des Wahlkampfs; jeden Freitagnachmittag ist eine neue Folge in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/spreepolitik/urn:ard:show:70a02129af410efb/) verfügbar. rbb24 Inforadio animiert in "Mein Berlin - Dein Berlin" Bürgerinnen und Bürger zum Rollentausch, um die Stadt zu relevanten Themen vor der Wahl aus der Perspektive des jeweils anderen zu betrachten.Am 2. September wird um 18.00 Uhr der neue BerlinTrend von infratest dimap im Auftrag von rbb24 Abendschau und rbb 88.8 veröffentlicht, mit neuen Zahlen u. a. zur Sonntagsfrage. Am 10. September werden im ARD-DeutschlandTrend aktualisierte Umfragewerte u. a. für die Sonntagsfrage bezogen auf Berlin veröffentlicht.Am Wahlabend des 20. Septembers berichten das rbb Fernsehen, die rbb-Radioprogramme und rbb|24 ausführlich über den Wahltag und den Wahlausgang, analysieren die Zahlen, geben Hintergründe und lassen Spitzenpolitikerinnen und -politiker zu Wort kommen. Das rbb Fernsehen sendet live ab 17.40 Uhr.Eine ausführliche Übersicht mit allen Sendedaten zum Programmangebot des rbb rund um die Berlin-Wahl finden Sie im rbb-Presseportal (https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2026/08/20260827-Berlin-waehlt-der-rbb-informiert.html).Save the date: Für Journalistinnen und Journalisten besteht die Möglichkeit, bei der Watch Party zur jungen Wahlarena am 8. September ab 19.30 Uhr im Studio 14 dabei zu sein. Ebenso laden wir Sie herzlich ein, die klassische Wahlarena am 16. September live im Studio mitzuerleben. Es ist jedoch nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen vorhanden. Bitte melden Sie sich bei Interesse unter presseservice_termine@rbb-online.de an.Pressekontakt:rbb Kommunikationpresse@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6341016