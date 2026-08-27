Koblenz (ots) -Am kommenden Wochenende öffnet Canyon für das Pure Cycling Festival (https://media-centre.canyon.com/de-DAC/269146-canyon-ladt-zum-pure-cycling-festival-am-letzten-august-wochenende-auf-den-campus-koblenz-ein/) auf dem neu erweiterten Campus in Koblenz die Türen für Radbegeisterte aus aller Welt. Ein besonderes Highlight findet am Samstagabend statt, wenn der Campus zur Rennstrecke wird. Beim RAD RACE Sprint Battle können Besucher:innen gegen drei internationale Profis antreten:Zoe Bäckstedt (CANYON//SRAM) ist amtierende britische Meisterin und bekannt für ihren explosiven Fahrstil. Bei der diesjährigen Tour de France Femmes avec Zwift unterstützte sie ihr Team im Kampf um das Gelbe Trikot.Maurice Ballerstedt (Alpecin-Premier Tech) bringt als Sprinter und Teamkollege von Mathieu van der Poel jede Menge Erfahrung und Geschwindigkeit mit. Bei der diesjährigen Belgien-Rundfahrt verhalf er Jasper Philipsen zum Gesamtsieg.Alec Briggs (Tekkers CC) ist als Londoner Criterium-Spezialist bestens mit kurzen, schnellen Rennen vertraut und für seinen explosiven Antritt bekannt. Zuletzt gewann er beim diesjährigen ZüriCrit, einem international renommierten Criterium-Rennen.Die Profis legen vor: Wer knackt die Bestzeit?Die Regeln für das Sprint-Duell sind einfach: Die Profis legen auf der abgesperrten 100-Meter-Strecke eine Bestzeit vor, die es zu unterbieten gilt. Wer sich der Herausforderung stellt, hat drei Versuche, um die persönliche Höchstleistung abzurufen. Gestartet werden kann auf dem eigenen Bike oder auf einem Canyon Aeroad, das vor Ort für das Rennen ausgeliehen werden kann und seine aerodynamischen Qualitäten bereits im WorldTour-Sprint unter Beweis gestellt hat.Schnelligkeit wird belohntDie drei schnellsten Fahrerinnen und Fahrer erhalten jeweils einen Canyon Gutschein, den sie für ihr nächstes Traumbike oder neues Equipment einlösen können. Außerdem werden unter allen Teilnehmenden weitere Preise verlost.Details und AnmeldeinformationenDas RAD RACE Sprint Battle findet im Rahmen des Pure Cycling Festivals auf dem Canyon Campus, Karl-Tesche-Straße 12-14, Koblenz statt. Der Eintritt zum Pure Cycling Festival und dem RAD RACE Sprint Battle ist kostenfrei, sowohl für Teilnehmende als auch für Zuschauende. Wer mitfahren möchte, kann sich vorab über rad-race.com oder direkt vor Ort anmelden.Samstag, 29. August: 17:00-20:00 Uhr RAD RACE Sprint Battle.Pressekontakt:Siri Brinckersiri.brincker@superneo.de+49 175 484 1231Original-Content von: Canyon Bicycles, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179061/6341014