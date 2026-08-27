Mainz (ots) -Die August-Highlights in der ARD Mediathek, ARD Sounds, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR."Mafia Land - Koks und Küsschen" ab sofort in ARD SoundsDie dritte Staffel von "Mafia Land" taucht ein in die düstere Welt des internationalen Kokain-Schmuggels. Die Hosts Stefan Orner und Helena Piontek wandeln auf den Spuren eines Italieners mit dem Spitznamen "Bacetto" - übersetzt Küsschen. Hinter diesem harmlos klingenden Namen verbirgt sich ein Drogenschmuggler, der am Bodensee ein Doppelleben führte. Bacetto inszenierte sich nach außen hin als unauffälliger Geschäftsmann. Doch in Wahrheit war er ein zentraler Akteur im internationalen Kokainhandel.Warum reinhören?Mit ihrer präzisen Recherche und ihrem Gespür für spannende Geschichten werfen die Hosts einen Blick hinter die Kulissen eines weltweiten Systems von Gewalt, Korruption und Gier.Wo zu finden?Ab sofort in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/mafia-land/urn:ard:show:4bd84b7e82a73040/)."Schule ohne Smartphone - Das Experiment mit Tobi Krell" ab 2. September in der ARD MediathekSmartphones raus aus der Schule, strengere Regeln für die Social-Media-Nutzung: Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten startet ARD Wissen mit Reporter Tobi Krell ein Experiment. Rund 100 Jugendliche einer Schule verzichten über drei Wochen auf ihre Handys. Ein Team aus Forschenden begleitet das Experiment und misst, was sich verändert. Sorgt die handyfreie Zeit für mehr Ruhe und Fokus? Oder vor allem für Langeweile, Frust und Streit?Warum anschauen?Wie viel Bildschirmzeit tut unserem Leben eigentlich gut? Die Dokuserie lädt Eltern und Kinder ein, das gemeinsam herauszufinden.Wo zu finden?Ab 2. September in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schule-ohne-smartphone-das-experiment-mit-tobi-krell/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xOTIz)"Babylon Berlin - Die Doku" ab 10. September in der ARD MediathekBerlin Anfang 1933. In wenigen Wochen zerstören die Nationalsozialisten die Weimarer Demokratie. Die Doku erzählt anhand von sieben historischen Personen, wie es den Nationalsozialisten innerhalb kürzester Zeit gelang, eine Diktatur zu etablieren und Kontrolle über Polizei, Presse, Justiz, Politik und Wirtschaft zu erlangen. Mit nachkoloriertem Archivmaterial und aufwändigen Animationen erweckt die Doku das damalige Berlin und die Welt der sieben Protagonist:innen zum Leben.Warum anschauen?Die Doku zur fünften und letzten Staffel der Serie zeigt, wie die erste parlamentarische Demokratie Deutschlands unterging, und zieht Parallelen zur politischen Situation heute.Wo zu finden?Ab 10. September in der ARD Mediathek."Rotlichttherapie" ab 15. September in ARD Sounds und auf YoutubeLiebe. Macht. Sex. Was passiert, wenn eine Domina, eine Sexualtherapeutin und ein Psychiater gemeinsam über Beziehungen, Sexualität und mentale Gesundheit sprechen? Zusammen mit der Sexualtherapeutin Dr. Meriam Axtmann und dem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. Pablo Hagemeyer wirft Domina Nina gemeinsam einen offenen Blick auf diese Themen.Warum reinhören?Im Videopodcast geht es um die Themen, die Menschen wirklich bewegen. Zwischen Nähe und Distanz, Lust und Scham, Macht und Verletzlichkeit. Ehrlich, psychologisch fundiert und nahbar.Wo zu finden?Ab 15. September in ARD Sounds und auf dem SWR Deep Talk Youtube-Channel."Heli Retter" ab 23. September in der ARD MediathekOb Verkehrsunfälle, Reanimationen oder Notfälle in Heimen und privaten Haushalten: Die Heli Retter, ein eingespieltes Team aus Pilot, Notarzt und Sanitäter, werden dann gerufen, wenn jede Minute zählt. Vom Militärkrankenhaus in Ulm hebt der Rettungshubschrauber "Christoph 22" vom frühen Morgen bis in die Nacht ab. Er fliegt dorthin, wo dringend Hilfe gebraucht wird, denn oft ist er das einzige und schnellste Rettungsmittel in Notfällen.Warum anschauen?Die Kamera begleitet das Notarzt-Team hautnah bei ihrem Wettlauf gegen die Zeit.Wo zu finden?Ab 23. September in der ARD Mediathek."Reflektier mal die Ästhetik deines Auftritts, Alter. Eine kulturelle Zumutung von Gesche Piening" ab 27. September in ARD SoundsEine sich polarisierende Gesellschaft, die Kunst, Kultur, dem Sozialbereich und den Wissenschaften finanzielle Grundlagen entzieht, setzt - bewusst oder unbewusst - die Errungenschaften humanistischer Ideale aufs Spiel. Dieses Hörspiel ist eine tragische Komödie über den Verlust kultureller Vielfalt und sozialen Miteinanders, und es lädt ein zum Perspektivwechsel. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Und wofür sind wir bereit, uns einzusetzen, bevor es zu spät ist?Warum anhören?Das Hörspiel fordert uns, unsere Bequemlichkeit, und auch die der anderen, auf zutiefst menschenfreundliche Weise heraus.Wo zu finden?Ab 27. September in ARD Sounds.Weitere Informationen unter streaming-tipps-september 2026Monatliche Streaming-Tipps als Mail erhalten? Schreiben Sie uns an kommunikation@swr.de und wir nehmen Sie in den Verteiler auf!Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Marissa Leister, Tel. 06131 929 32743, marissa.leister@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6341043