Garching (ots) -Drei Fernseher, zwei Laserprojektoren und eine Soundbar von Hisense erhalten einen der renommierten EISA Awards 2026-2027. Die sechs Auszeichnungen unterstreichen die Innovationskraft der Marke im gesamten Home-Entertainment-Bereich - von RGB MiniLED und großformatigen TV-Erlebnissen über Laserprojektion bis hin zu immersivem Surround Sound.Hisense gehört erneut zu den Gewinnern der EISA Awards: Gleich sechs Produkte der Marke überzeugten die internationale Expertenjury. Prämiert wurden drei TV-Geräte, zwei Laserprojektoren und eine Soundbar. Seit mehr als vier Jahrzehnten zählen die Auszeichnungen der EISA (Expert Imaging and Sound Association) zu den renommiertesten Preisen der Unterhaltungselektronik.Drei ausgezeichnete TV-GeräteMit drei EISA Awards in der Kategorie TV bestätigt Hisense seine führende Position bei innovativen Displaytechnologien und großformatigem Home Entertainment.Der Hisense 65U7S Pro wurde zum EISA Gaming TV 2026-2027 gekürt. Seine MiniLED Pro-Technologie, die intelligente Bildverarbeitung durch die Hi-View AI Engine Pro und eine native Bildwiederholrate von 165 Hz sorgen für hohe Helligkeit, starke Kontraste und eine besonders flüssige Darstellung. Damit richtet sich der Fernseher nicht nur an anspruchsvolle Gamer, sondern auch an Film- und Entertainment-Fans.Der Hisense 65UR9S erhielt die Auszeichnung EISA Best Buy RGB LED TV 2026-2027. Der Hi-View AI Engine RGB-Prozessor ermöglicht eine hohe Farbgenauigkeit, starke Helligkeitswerte und eine überzeugende HDR-Performance. Dolby Vision 2 Max, Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode und IMAX Enhanced unterstützen eine besonders realistische und authentische Bilddarstellung. Die Pantone Validated RGB MiniLED-Zertifizierung bestätigt zudem die naturgetreue Farbwiedergabe. Für ein flüssiges und reaktionsschnelles Gaming-Erlebnis sorgen 170 Hz VRR, ALLM und USB-C DisplayPort.Auch im Großformat konnte Hisense die Jury überzeugen: Der Hisense 100UR8S wurde als EISA Giant TV 2026-2027 ausgezeichnet. Sein 100-Zoll-Bildschirm schafft ein immersives, kinoähnliches Seherlebnis. Die RGB MiniLED-Technologie und der Hi-View AI Engine RGB-Prozessor sorgen für hohe Helligkeit, präzise Kontraste und eine differenzierte Farbwiedergabe. Dolby Vision 2 Max, HDR10+ Adaptive, Filmmaker Mode und IMAX Enhanced optimieren die Darstellung von Filmen und Serien. Ein natives 180-Hz-Panel, VRR und FreeSync Premium Pro bieten zudem beste Voraussetzungen für schnelles und flüssiges Gaming.Zwei EISA Awards für großformatige LaserprojektionMit zwei weiteren Auszeichnungen würdigt die EISA die Kompetenz von Hisense im Bereich der Laserprojektion.Der Hisense PT1 trägt den Titel EISA Best Buy UST Projector 2026-2027. Mit der TriChroma-Lasertechnologie, einer satten Farbwiedergabe und einer umfangreichen Ausstattung liefert der PT1 helle, detailreiche Bilder in Größen von 80 bis 150 Zoll. Funktionen wie die automatische Bildausrichtung und der integrierte Zugriff auf Streamingangebote sorgen für eine komfortable Bedienung.Das Flaggschiff Hisense XR10 erhielt die Auszeichnung EISA Premium Smart Projector 2026-2027. Seine LPU 3.0 Digital Laser Engine ermöglicht eine hohe Helligkeit, präzise Bilder und eine originalgetreue Farbdarstellung. Mit Bildgrößen von bis zu 300 Zoll, hochwertigem Klang und umfangreichen Smart-Funktionen ist der XR10 auf anspruchsvolle Heimkinoerlebnisse ausgelegt.Immersiver Sound für das HeimkinoKomplettiert wird das preisgekrönte Produktportfolio durch die Hisense AX5140Q. Als EISA Best Buy Soundbar 2026-2027 überzeugte sie mit einer leistungsstarken 5.1.4-Kanal-Konfiguration, nach oben abstrahlenden Lautsprechern, kabellosen Rear-Surround-Lautsprechern und einem kabellosen Subwoofer. So entsteht ein raumfüllendes Surround-Sound-Erlebnis. Intelligente Technologien wie das KI-gestützte Room Fitting Tuning und HiConcerto stimmen die Audiowiedergabe auf den Raum ab und optimieren das Zusammenspiel mit kompatiblen Hisense Fernsehern.Die sechs EISA Awards zeigen die technologische Bandbreite des Home-Entertainment-Portfolios von Hisense. Von innovativen TV-Technologien über großformatige Laserprojektion bis hin zu immersivem Klang verbindet die Marke technologische Weiterentwicklung mit einem hochwertigen Nutzererlebnis.Live zu erleben sind alle ausgezeichneten Modelle auf der IFA (4.9-8.9.2026) in Halle 23a!Weitere Infos unter de.hisense.comPressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6341068