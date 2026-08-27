Erfurt (ots) -Künstliche Intelligenz ist längst Teil des Alltags von Kindern. Eine aktuelle Befragung des KiKA UserLabs zeigt: Sie interessieren sich für das Thema, wünschen sich aber mehr Wissen für einen souveränen Umgang. Mit dem Themenspezial "Check die KI" bietet KiKA im gesamten September plattformübergreifend ein vielfältiges, altersgerechtes und redaktionell kuratiertes Wissens- und Informationsangebot. Die Inhalte sind auf kika.de sowie in der KiKA-App (https://www.kika.de/ueber-kika/kika-apps-100) verfügbar und werden durch einen Themenabend im TV ergänzt.Die KiKA-Quiz App erweitert das Angebot mit 70 neue "Team Timster"-Fragen rund um KI. Ab sofort lädt das Gewinnspiel "KI oder nicht?" auf kika.de dazu ein, KI-generierte und authentische Inhalte zu unterscheiden. Zu gewinnen gibt es einen exklusiven Drehtag am Set von "Team Timster" in Erfurt.Mit einem interaktiven Themenabend am 15. September 2026 führt KiKA seine Angebote auf kika.de, in der KiKA-App und im TV zusammen. Zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr moderieren die "Team Timster"-Hosts Soraya und Tim einen Livestream, der Kinder aktiv einbindet: Sie können Fragen stellen, an Umfragen teilnehmen und im Chat mit Expertinnen und Experten wie Bildungsinfluencerin Linda Weise, medienpädagogische Projektmanagerin Luisa Kunze vom Projekt "JUUU-KI!" (JUUUPORT), KI-Experte Dr. Aljoscha Burchardt, oder Dr. Christian Temath von der Kompetenzplattform KI.NRW ins Gespräch kommen.Ab 19:25 Uhr fragt "PUR+: KI - erkenne ich Fake News?" (ZDF). Moderator Eric Mayer zeigt, wie Künstliche Intelligenz bereits unseren Alltag prägt, warum KI zur Herausforderung werden kann, weshalb kritisches Denken wichtig bleibt und warum unser Gehirn dazu neigt, auf falsche Informationen hereinzufallen. Nach den Kindernachrichten "logo!" (ZDF) folgt um 20:00 Uhr die Premiere von "Checker Extra: Warum KI unser Leben verändert" (BR), das die Chancen, Risiken und gesellschaftlichen Auswirkungen der Technologie verständlich aufbereitet.Weitere Informationen zu allen Angeboten des KiKA-Themenspezials "Check die KI" finden Sie ab sofort im Presse-Dossier auf kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6341065