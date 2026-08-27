NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 725 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan lobte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar die Einigung in einem Prozess gegen den Facebook-Konzern wegen Social-Media-Sucht von Kindern. Die Aktien hätten zuletzt neben den Fragen hinsichtlich hoher KI-Investitionen vor allem auch unter Prozessrisiken gelitten. Nun sei einer der größeren Rechtsstreits vom Tisch./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 20:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US30303M1027
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