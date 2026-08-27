Bonn (ots) -In der Grenzregion zwischen Nepal und Tibet hat eine schwere Sturzflut mehr als Tausend Menschen verschüttet und ganze Ortschaften mitgerissen. In der schwer zugänglichen Bergregion am Rande des Himalayas wurden auch weite Teile der Infrastruktur zerstört: Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" sondieren derzeit die Lage und starten erste Hilfsmaßnahmen. "Die Bilder von der Katastrophe in Nepal sind erschütternd. Für die betroffene Bevölkerung ist das eine Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes. Es braucht nun schnell koordinierte Hilfen, um Überlebende zu versorgen und Menschenleben zu retten", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin bei "Aktion Deutschland Hilft".Bündnisorganisationen sondieren die Lage vor OrtDie Bergung und Rettung von verschütteten Menschen läuft derzeit auf Hochtouren: "Die Helferteams unserer lokalen Partnerorganisation sind bereits im Katastrophengebiet eingetroffen", erklärt Beate Tohmé, Geschäftsführerin des Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care. Im Rahmen der Nothilfe sollen 400 Familien in Jajarkot und Rolpa mit Nahrungsmitteln, sauberem Trinkwasser, Hygienepaketen und Baumaterial für Notunterkünfte versorgt werden. AWO International verfügt über ein Warenlager in Nepal, in dem derzeit mehr als 300 Hilfspakete mit Decken, Matratzen, einer Plane, Eimer und Wasserkrügen sowie Hygieneartikeln zur Verfügung stehen. Weitere Hilfsorganisationen im Bündnis, darunter TERRA Projekte International oder Habitat for Humanity, stehen in engem Kontakt zu ihren Länderbüros oder lokalen Partnern vor Ort und ermitteln, was die dringendsten Bedarfe der betroffenen Bevölkerung sind.Nach ersten Schätzungen der UN sind rund 10.000 Haushalte auf humanitäre Hilfe angewiesen. Besonders betroffen sind die Distrikte Rasuwa und Nuwakot nahe der Grenze der zu China gehörenden autonomen Region Tibet.An die Redaktionen: Wir vermitteln Ihnen gerne Gesprächs- und Interviewpartner:innen zur humanitären Lage nach der Flut in Nepal.Mehr über die Hilfe der Bündnisorganisationen erfahren Sie hier (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/news/schwere-flutwelle-verwuestet-nepal/)."Aktion Deutschland Hilft", Bündnis der Hilfsorganisationen, nimmt Spenden für die Nothilfe nach der Flut in Nepal entgegen.Spenden-Stichwort: Flut NepalIBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (SozialBank)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die 22 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/Pressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.dewww.aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50116/6341069