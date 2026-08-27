Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 27
[27.08.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
27.08.26
IE000LZC9XXX
5,545,546.00
USD
0
46,594,485.49
8.4021
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
27.08.26
IE000DOZYXXX
3,113,593.00
EUR
0
17,376,291.27
5.5808
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
27.08.26
IE000GETKXXX
12,501.00
GBP
0
140,180.34
11.2135
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
27.08.26
IE000XIITXXX
35,467.00
GBP
0
287,248.48
8.099