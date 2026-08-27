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Dow Jones News
27.08.2026 15:21 Uhr
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PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Hauptversammlung am 27. August 2026 - Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu

DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Hauptversammlung am 27. August 2026 - Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Hauptversammlung am 27. August 2026 - Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu

Kahl am Main (pta000/27.08.2026/14:47 UTC+2)

Pressemeldung

Hauptversammlung der SINGULUS TECHNOLOGIES AG am 27. August 2026 - Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu

Kahl am Main, 27. August 2026 - Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der SINGULUS TECHNOLOGIES AG in Frankfurt am Main waren 33,14 % des eingetragenen Grundkapitals vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten mit den jeweils erforderlichen Mehrheiten zu und die Hauptversammlung erteilte den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung. Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der Vorstand über die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2025 sowie über die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2026.

Der Vorstand der SINGULUS TECHNOLOGIES AG bedankt sich bei allen Aktionärinnen und Aktionären für ihre Verbundenheit mit dem Unternehmen und die Zustimmung zu den Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Synergien in Beschichtungstechnik und Nasschemie SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/ Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl/Main WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

www.singulus.de

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Singulus Technologies Aktiengesellschaft 
           Hanauer Landstraße 103 
           63796 Kahl am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Bernhard Krause 
Tel.:         +49 172 833 2224 
E-Mail:        bernhard.krause@singulus.de 
Website:       www.singulus.de 
ISIN(s):       DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AAXXX (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787834820203 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2026 08:47 ET (12:47 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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