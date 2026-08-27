DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Hauptversammlung am 27. August 2026 - Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Hauptversammlung am 27. August 2026 - Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu

Kahl am Main (pta000/27.08.2026/14:47 UTC+2)

Pressemeldung

Hauptversammlung der SINGULUS TECHNOLOGIES AG am 27. August 2026 - Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu

Kahl am Main, 27. August 2026 - Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der SINGULUS TECHNOLOGIES AG in Frankfurt am Main waren 33,14 % des eingetragenen Grundkapitals vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten mit den jeweils erforderlichen Mehrheiten zu und die Hauptversammlung erteilte den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung. Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der Vorstand über die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2025 sowie über die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2026.

Der Vorstand der SINGULUS TECHNOLOGIES AG bedankt sich bei allen Aktionärinnen und Aktionären für ihre Verbundenheit mit dem Unternehmen und die Zustimmung zu den Tagesordnungspunkten der heutigen Hauptversammlung.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Synergien in Beschichtungstechnik und Nasschemie SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/ Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl/Main WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

www.singulus.de

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AAXXX (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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August 27, 2026 08:47 ET (12:47 GMT)