Der Versicherungsvertrieb verändert sich. In zehn Jahren werden Vermittler im Schnitt 4.000 statt 1.500 Kunden betreuen. Dieser Effizienzsprung ist keine optionale Wachstumsstrategie, sondern wird durch die Demografie, veränderte Abschlusswege und Prozessautomatisierung zur betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit. Ein Artikel von Thorben Schwarz, Practice Lead Insurance Sales bei Piela & Co. Digital ConsultantsDie klassische Gleichung der Versicherungsvermittlung - die Größe des Kundenbestandes korreliert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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