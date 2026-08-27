Deutsche Bank Research hat die Kaufempfehlung ("Buy") für Biontech mit einem Kursziel von 140 $ gestern bestätigt. Analyst Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar mit den zu Monatsanfang veröffentlichten Quartalszahlen des Impfstoffherstellers und mit möglichen Rückschlüssen auf Biontech aus positiven Studiendaten des Konkurrenten Moderna mit ihrem personalisierten mRNA-Impfstoff gegen Hautkrebs. Zusammenfassend sei der Quartalsbericht ein geringfügig negativer Aspekt. Mit Blick auf den Moderna-Impfstoff seien die unmittelbaren Rückschlüsse positiv, hielten sich jedoch laut dem Deutsche-Bank-Analysten in Grenzen.
Das vierte Quartal dürfte für die Biontech-Aktie wichtige Impulse liefern: So stehen bis zum Jahresende drei wichtige klinische Studiendaten zur Veröffentlichung an. Der wichtigste Impuls dürfte aber von dem für 2026 geplanten Zulassungsantrag (BLA) bei der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA für das gemeinsam mit DualityBio entwickelte Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Trastuzumab Pamirtecan kommen. Es geht dabei um die Indikation von vorbehandeltem, HER2-exprimierendem, rezidivierendem Gebärmutterkrebs (Endometriumkarzinom).
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH im Abo oder im Einzelabruf unter www.bernecker.info
Das vierte Quartal dürfte für die Biontech-Aktie wichtige Impulse liefern: So stehen bis zum Jahresende drei wichtige klinische Studiendaten zur Veröffentlichung an. Der wichtigste Impuls dürfte aber von dem für 2026 geplanten Zulassungsantrag (BLA) bei der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA für das gemeinsam mit DualityBio entwickelte Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Trastuzumab Pamirtecan kommen. Es geht dabei um die Indikation von vorbehandeltem, HER2-exprimierendem, rezidivierendem Gebärmutterkrebs (Endometriumkarzinom).
Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH im Abo oder im Einzelabruf unter www.bernecker.info
© 2026 Bernecker Börsenbriefe