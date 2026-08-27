Actien-Börse

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Die Aktie liegt rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, obwohl die operative Basis stärker geworden ist und Silber gedreht hat. Die Silberproduktion zog in Q2 deutlich an, gleichzeitig sanken die AISC auf 17,80 $ je Unze. Die Bilanz liefert zusätzliche Sicherheit mit rund 959 Mio. $ Nettoliquidität. Dazu kommt ein günstiger Zeitpunkt im Produktionsprofil: Die Goldförderung ist 2026 klar auf das zweite Halbjahr verschoben und trifft damit auf wieder höhere Goldpreise. Parallel bleibt der Silbermarkt strukturell eng, für 2026 wird ein Angebotsdefizit von mehr als 100 Mio. Unzen erwartet.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 35 u. a.:- An KI kommt niemand mehr vorbei- Die deutsche Konjunkturerholung verläuft durchaus robust- Die DT. TELEKOM ist die spannendste Wette im DAX- DEUTZ: Übernahme liefert Rückenwind- FRIEDRICH VORWERK: Befreiungsschlag in Sicht?- Einstieg bei Rohstoffnachzügler aus Schweden- PAN AMERICAN SILVER ist einen Blick wertIhre Bernecker Redaktion /