Potsdam (ots) -Das Interesse an der NS-Luftwaffe ist nach wie vor groß, doch die Literatur konzentriert sich bisher auf Flugzeugtechnik, besonders erfolgreiche Jagdflieger oder Schilderungen von Luftkämpfen. Die grundlegenden theoretischen Konzepte, die der Entwicklung der Luftwaffe zugrunde lagen, sind hingegen kaum erforscht.Die vorliegende Studie in englischer Sprache untersucht das operative deutsche Militärdenken und dessen Einfluss auf die Gestaltung der deutschen Luftstreitkräfte nach dem Ersten Weltkrieg. Sie beleuchtet das oft missverstandene Konzept der "operativen Luftkriegführung" neu und zeigt auf, wie die Luftwaffe versuchte, eine eigenständige Rolle zu finden und gleichzeitig den Anforderungen des Heeres gerecht zu werden - etwa durch die Unterstützung schnell voranschreitender Bodenoperationen. Anstatt die Luftwaffe lediglich an anglo-amerikanischen Maßstäben zu messen, verdeutlicht das Buch ihre Entwicklung zu einer Streitkraft, die intellektuell und strukturell in ein Konzept vom Gefecht der verbundenen Waffen eingebettet war.Das Buch liefert eine neue Sicht auf die Rolle der Luftwaffe im Spanischen Bürgerkrieg, in den Feldzügen gegen Polen und Frankreich sowie im Unternehmen Barbarossa. Es leistet einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis von der Führung von Luftstreitkräften, dem Gefecht der verbundenen Waffen und dem ständigen Spannungsfeld zwischen operativer Brillanz und strategischer Nachhaltigkeit.Die AutorinMilena A. Jaksic promovierte mit dieser Arbeit an der Universität Potsdam, unterstützt durch die "School of Advanced Air and Space Studies" (SAASS) der "Air University". Sie verfügt über einen Master-Abschluss in Militärgeschichte und strategischem Denken der chilenischen Kriegsakademie des Heeres (AGAGUE) sowie über einen Doppel-Bachelor-Abschluss der Adolfo Ibáñez Wirtschaftsuniversität (UAI).Weitere Informationen und eine Leseprobe zum Buch finden Sie auf unserer Webseite (https://zms.bundeswehr.de/de/publikationen-ueberblick/zeitalter-der-weltkriege-jaksic-operativer-luftkrieg-6137880).Pressekontakt:Oberstleutnant Michael GutzeitLeiter der InformationsarbeitZentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr0331 9714 400ZMSBwPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171701/6341092