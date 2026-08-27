KI-Modelle lokal auf dem Computer zu betreiben, bringt einen entscheidenden Vorteil: Eure Daten bleiben bei euch. Doch nicht jedes Modell läuft auf jedem Endgerät. Wir zeigen euch, wie ihr herausfindet, welche Hardware ihr braucht. Es gibt viele gute Gründe, KI-Modelle herunterzuladen und lokal auf dem eigenen Computer zu betreiben. Ihr behaltet die Hoheit über eure Daten. Nichts wandert in die Cloud eines US'Anbieters. Weil die Künstliche Intelligenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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