DJ PTA-News: Murphy&Spitz Green Capital AG: Aufsichtsrat von Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung neu besetzt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Murphy&Spitz Green Capital AG: Aufsichtsrat von Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung neu besetzt

Aufsichtsrat Christoph Freytag, (c)Christoph Freytag

Bonn (pta000/27.08.2026/15:44 UTC+2)

Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG hat mit Christoph Freytag einen erfahrenen Bankmanager, Impact-Investor und Aufsichtsratsexperten neu in den Aufsichtsrat berufen.

"Mit Christoph Freytag konnten wir einen versierten Experten im Bereich nachhaltiges Investment gewinnen", freut sich Vorstand Andrew Murphy auf die Zusammenarbeit. Christoph Freytag hat seit über 30 Jahren in verschiedenen Funktionen Banken, Beratungsunternehmen und Vermögensverwaltungsgesellschaften aufgebaut, geleitet und beaufsichtigt. "Seit vielen Jahren begleite ich Finanzinstitute dabei, mit den ihnen anvertrauten Geldern eine nachhaltige und überprüfbar positive Wirkung zu erzielen. Murphy&Spitz steht seit jeher für diesen Anspruch", erläutert Christoph Freytag seine Motivation. "Deshalb freue ich mich sehr, die weitere Entwicklung des Unternehmens als Aufsichtsrat begleiten und meine Erfahrungen einbringen zu dürfen."

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrats sind Horst Mantay (Geschäftsführer der MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft) und der Mikrofinanzexperte Andreas Thiele. Beide haben die Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG bereits als Aufsichtsräte begleitetet. Der neu besetze Aufsichtsrat hat Horst Mantay als neuen Vorsitzenden bestimmt.

Ausgeschieden aus dem Aufsichtsrat ist der langjährige Vorsitzende Prof. Dr. Olaf Müller-Michaels, Dekan des Fachbereichs Wirtschaftsrecht an der FOM-Hochschule und Rechtsanwalt in Düsseldorf. "Ich danke Prof. Dr. Müller-Michaels sehr für seine langjährige, engagierte Unterstützung als Aufsichtsratsvorsitzender", so Andrew Murphy. "Wir sind froh, dass er unsere Schwestergesellschaft Murphy&Spitz Green Energy mit seiner Expertise weiterhin als Aufsichtsratsvorsitzender unterstützen wird."

Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Murphy&Spitz Green Capital AG (ISIN DE000A0KPM66 / WKN A0KPM6), einer Holding mit dem Fokus auf den Bereich nachhaltige Geldanlagen und den Betrieb Erneuerbarer-Energie-Anlagen (Murphy&Spitz Green Energy AG).

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Aussender: Murphy&Spitz Green Capital AG Weberstraße 75 53113 Bonn Deutschland Ansprechpartner: Jürgen Anton Tel.: +49228243911-27 E-Mail: anton@murphyandspitz.de Website: www.ms-green-capital.de, www.murphyandspitgz.de ISIN(s): DE000A0KPM66 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

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August 27, 2026 09:44 ET (13:44 GMT)