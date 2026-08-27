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Dow Jones News
27.08.2026 16:15 Uhr
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PTA-News: Murphy&Spitz Green Capital AG: Aufsichtsrat von Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung neu besetzt

DJ PTA-News: Murphy&Spitz Green Capital AG: Aufsichtsrat von Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung neu besetzt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Murphy&Spitz Green Capital AG: Aufsichtsrat von Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung neu besetzt

Aufsichtsrat Christoph Freytag, (c)Christoph Freytag

Bonn (pta000/27.08.2026/15:44 UTC+2)

Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG hat mit Christoph Freytag einen erfahrenen Bankmanager, Impact-Investor und Aufsichtsratsexperten neu in den Aufsichtsrat berufen.

"Mit Christoph Freytag konnten wir einen versierten Experten im Bereich nachhaltiges Investment gewinnen", freut sich Vorstand Andrew Murphy auf die Zusammenarbeit. Christoph Freytag hat seit über 30 Jahren in verschiedenen Funktionen Banken, Beratungsunternehmen und Vermögensverwaltungsgesellschaften aufgebaut, geleitet und beaufsichtigt. "Seit vielen Jahren begleite ich Finanzinstitute dabei, mit den ihnen anvertrauten Geldern eine nachhaltige und überprüfbar positive Wirkung zu erzielen. Murphy&Spitz steht seit jeher für diesen Anspruch", erläutert Christoph Freytag seine Motivation. "Deshalb freue ich mich sehr, die weitere Entwicklung des Unternehmens als Aufsichtsrat begleiten und meine Erfahrungen einbringen zu dürfen."

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrats sind Horst Mantay (Geschäftsführer der MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft) und der Mikrofinanzexperte Andreas Thiele. Beide haben die Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG bereits als Aufsichtsräte begleitetet. Der neu besetze Aufsichtsrat hat Horst Mantay als neuen Vorsitzenden bestimmt.

Ausgeschieden aus dem Aufsichtsrat ist der langjährige Vorsitzende Prof. Dr. Olaf Müller-Michaels, Dekan des Fachbereichs Wirtschaftsrecht an der FOM-Hochschule und Rechtsanwalt in Düsseldorf. "Ich danke Prof. Dr. Müller-Michaels sehr für seine langjährige, engagierte Unterstützung als Aufsichtsratsvorsitzender", so Andrew Murphy. "Wir sind froh, dass er unsere Schwestergesellschaft Murphy&Spitz Green Energy mit seiner Expertise weiterhin als Aufsichtsratsvorsitzender unterstützen wird."

Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Murphy&Spitz Green Capital AG (ISIN DE000A0KPM66 / WKN A0KPM6), einer Holding mit dem Fokus auf den Bereich nachhaltige Geldanlagen und den Betrieb Erneuerbarer-Energie-Anlagen (Murphy&Spitz Green Energy AG).

(Ende)

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Aussender:      Murphy&Spitz Green Capital AG 
           Weberstraße 75 
           53113 Bonn 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jürgen Anton 
Tel.:         +49228243911-27 
E-Mail:        anton@murphyandspitz.de 
Website:       www.ms-green-capital.de, www.murphyandspitgz.de 
ISIN(s):       DE000A0KPM66 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787838240207 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2026 09:44 ET (13:44 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

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