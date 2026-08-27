Silberaktien laufen voraus: Folgt jetzt der große Ausbruch?

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Gold hat ein wichtiges Kaufsignal geliefert. Silberaktien ziehen bereits an. Doch der Silberpreis selbst steht noch vor einer entscheidenden Hürde. Für Silberexperte Peter Krauth könnte ihr Überschreiten den nächsten Aufschwung bestätigen. Gleichzeitig sorgt ein Eingriff am US-Anleihemarkt für neuen Zündstoff.

Gold hat ein wichtiges Kaufsignal geliefert. Silberaktien ziehen bereits an. Doch der Silberpreis selbst steht noch vor einer entscheidenden Hürde. Für Silberexperte Peter Krauth könnte ihr Überschreiten den nächsten Aufschwung bestätigen. Gleichzeitig sorgt ein Eingriff am US-Anleihemarkt für neuen Zündstoff.

Gold liefert das erste Signal

Peter Krauth sieht Silberaktien bereits in einem neuen Aufschwungzyklus. Für eine klare Bestätigung wollte er jedoch sowohl Gold als auch Silber über ihren gleitenden 200-Tage-Durchschnitten sehen. Gold hat diesen Schritt inzwischen geschafft: Mit dem Anstieg über 4.505 US-Dollar wechselte das Edelmetall technisch in einen langfristigen Aufwärtstrend.



Silber fehlt dieses Signal noch. Dafür müsste der Preis die Marke von 71 US-Dollar überwinden. Krauth hält diesen Schritt für möglich, weil Silber größeren Bewegungen beim Gold häufig mit Verzögerung folgt. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Wie lange bleibt Silber noch unter dieser wichtigen Schwelle?

Eingriff am Anleihemarkt bewegt die Kurse

Den jüngsten Anstieg bei Edelmetallen führt Krauth vor allem auf die Entwicklung am US-Anleihemarkt zurück. Bereits zuvor hätten die USA versucht, den schwachen Yen zu stabilisieren. Damit sollte verhindert werden, dass Japan größere Mengen amerikanischer Staatsanleihen verkauft und die US-Renditen weiter nach oben treibt.



Nun kündigte Finanzminister Scott Bessent an, die Rückkäufe langfristiger Anleihen mindestens zu verdoppeln. Ab dem 9. September soll das Volumen je Maßnahme von 2 Milliarden auf mindestens 4 Milliarden US-Dollar steigen. Krauth wertet dieses Vorgehen als eine Form der Zinskurvensteuerung. Doch warum ist das für Silber so wichtig?

Niedrigere Zinsen könnten Inflation anheizen

Bei der Steuerung der Zinsstrukturkurve kauft der Staat langfristige Anleihen, um deren Kurse zu stützen und die Renditen zu drücken. Die ersten Käufe lösten bei zehn- und 30-jährigen US-Anleihen allerdings nur eine kurze Erholung aus. Bereits zum Ende der Woche stiegen die Renditen erneut.



Krauth warnt deshalb vor einer gefährlichen Dynamik. Größere Anleihekäufe könnten zwar kurzfristig die Zinsen bremsen, zugleich aber mehr Geld in das Finanzsystem bringen und die Inflation anheizen. Fordern Anleger daraufhin höhere Renditen, wären weitere Käufe nötig. Aus der Stützung könnte so eine Schuldenspirale entstehen. Und genau davon könnten Edelmetalle profitieren.

Silberaktien reagieren mit hohem Volumen

Die Aussicht auf weitere Eingriffe brachte Gold, Silber und die Minenaktien in Bewegung. Der Branchen-ETF SIL stieg bei hohem Handelsvolumen und behauptete sich über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Damit sendet der Aktiensektor bereits das Signal, das dem Silberpreis selbst noch fehlt.



Seit Anfang Juni entwickelt sich der SIL zudem stärker als Silber. Diese relative Stärke zeigt, dass Anleger wieder mehr Risiko im Minensektor eingehen. Nach den jüngsten Gewinnen hält Krauth zwar eine kurze Verschnaufpause für möglich. Anschließend erwartet er jedoch eine Fortsetzung der Bewegung, möglicherweise bis zum Jahresende 2026.