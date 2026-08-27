Die BCA AG erweitert ihr Serviceangebot für angebundene Makler im Biometriegeschäft. Der neue BiometrieservicePlus unterstützt Vermittler bei der Einschätzung der Versicherbarkeit vor Vertragsabschluss und der Begleitung von Kunden im Leistungsfall. Die Beratung zu Berufsunfähigkeit und anderen biometrischen Risiken ist beratungsintensiv und erfordert entsprechendes spezialisiertes Know-how. Um ihre angebundenen Vermittler hierbei zu unterstützen, stellt die BCA nun mit dem "BiometrieservicePlus" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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