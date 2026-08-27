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Der Bitcoin Kurs kletterte am Dienstag erstmals seit Mitte Mai über 80.000 Dollar und fiel danach zurück. In sieben Tagen steht ein Plus von 24 Prozent, der stärkste Wochenlauf seit drei Jahren. Doch die eigentliche Bewegung fand woanders statt. XRP gewann in derselben Woche über 52 Prozent, Solana (SOL) legte an einem einzigen Dienstag fast 8 Prozent zu. Wenn kleinere Werte den Marktführer derart abhängen, hat die Rotation längst begonnen. Dieser Artikel zeigt, was den Anstieg trägt und wohin das Geld als Nächstes fließt. Denn bei 1,5 Billionen Dollar Bewertung gilt eine andere Rechnung.

Bitcoin Kurs unter Druck, während die ETF Zuflüsse weiterlaufen

Der Auslöser kam aus Washington, denn das Finanzministerium weitete seine Anleihenrückkäufe aus. Fallende Renditen lenkten Kapital in riskantere Anlagen, und der Debasement Trade kehrte zurück. Wer unterhalb von 67.000 Dollar auf fallende Kurse gesetzt hatte, musste schließen, und diese erzwungenen Käufe erzeugten den Short Squeeze.

Laut CoinDesk stieg der Bitcoin Kurs am Dienstag zunächst um 4 Prozent und lag über die Woche 25 Prozent im Plus. Inzwischen notiert Bitcoin (BTC) bei rund 78.880 Dollar und damit 2 Prozent tiefer als 24 Stunden zuvor. Die Spot ETFs verbuchten am Dienstag 314,37 Millionen Dollar, den siebten Zuflusstag hintereinander. Im August summieren sich die Zuflüsse auf 3,03 Milliarden Dollar, berichtet Cointelegraph. Der Angst und Gier Index fiel dabei von 74 auf 65 Punkte.

Technisch rückt der Höchststand vom Mai bei 82.820 Dollar in den Blick, darüber öffnet sich der Weg Richtung 100.000 Dollar. Gleichzeitig flossen rund 53.000 Bitcoin auf die Handelsplattformen, so viele wie seit Juni nicht mehr. Große Wallets realisierten in drei Tagen etwa 1,2 Milliarden Dollar an Gewinnen. Genau dieses Geld taucht selten als Cash wieder auf, sondern eine Etage tiefer im Markt, dort wo XRP diese Woche 52 Prozent lieferte.

Pepeto: Wohin das Geld rotiert, wenn der Bitcoin Kurs ausgereizt ist

Diese Rotation folgt in jedem Zyklus demselben Ablauf. Erst läuft Bitcoin, dann die großen Altcoins, und am Ende jene Projekte, die vor dem Listing noch niemand auf dem Schirm hat. In dieser Phase steht der Markt gerade, und ein Vorverkauf namens Pepeto sammelt das Kapital ein.

Der große Gewinner eines Zyklus ist immer der, über den vor dem Listing niemand spricht und den hinterher alle gekannt haben wollen. BNB machte bei 0,10 Dollar aus 1.000 Dollar rund 690.000 Dollar. Solana lag 2020 unter einem Dollar und baute bis November 2021 siebenstellige Wallets. Diesmal heißt dieser Einstieg Pepeto (PEPETO), ein Token auf Ethereum, der noch im Vorverkauf steht, weshalb das Listing, dem später alle hinterherlaufen, überhaupt noch aussteht. Ein Kauf heute entspricht einem ETH Bestand vor der ersten Börsenkerze, also der Phase, in der die größten Krypto Vermögen entstanden.

Über 10,38 Millionen Dollar sind zum Preis von 0,000000188 Dollar eingeflossen, und das Tempo zieht mit jeder Woche an. Die Entwicklung führt ein Mitgründer des Pepe Projekts, das damals 11 Milliarden Dollar Bewertung erreichte. Die Gemeinschaft wird lauter, je näher das Listing rückt, und die eigene Börse handelt bereits ohne Gebühren. Der Scanner findet versteckte Admin Schlüssel und gefälschten Liquiditätscode, bevor Geld in Gefahr gerät, und die Brücke verbindet BNB Chain, Solana und Ethereum ohne Abzug.

Als sicher gilt der Vorverkauf, weil SolidProof den kompletten Programmcode auditiert und jeden ausgelieferten Vertrag verifiziert hat, bevor die erste Runde startete. Das Binance Listing rückt näher, und jede Runde schließt schneller als die vorherige. Der Aufschwung läuft, XRP hat es diese Woche bewiesen, und die Rotation ist bereits im Gang. Wer weiß, dass jeder Zyklus seine größten Gewinner aus frühen Einstiegen formt, sitzt längst in der Position.

Fazit

Sobald der Bitcoin Kurs wieder alle Blicke zurückholt, stellt sich die Frage nach dem nächsten Einstieg von selbst. Die Antwort liegt bei einem frühen Einstieg mit fertigen Produkten, nicht beim Nachlaufen hinter 1,5 Billionen Dollar Bewertung. Während Bitcoin Monate bis 120.000 Dollar braucht, fließt weiter frisches Geld in den Pepeto Vorverkauf. Analysten sprechen nach dem Listing vom 100-Fachen des heutigen Niveaus, und genau diese Erwartung trennt die Frühen von den Späten. Eine einzige Listing Sitzung schreibt das heutige Einstiegsniveau von oben bis unten neu. Die offene Frage ist nicht, ob dieser Moment kommt, sondern ob Ihre Wallet dann etwas hält.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum ist der Bitcoin Kurs im August 2026 gestiegen?

Der Bitcoin Kurs stieg vor allem wegen der ausgeweiteten Anleihenrückkäufe des US Finanzministeriums. Fallende Renditen brachten Liquidität, und die Spot ETFs sammelten sieben Tage in Folge Geld ein. Aktuell notiert er bei 78.880 Dollar.

Warum gilt Pepeto als früher Einstieg?

Pepeto steht dort, wo sich frühere Aufschwünge ausgezahlt haben, nämlich in einem geprüften Vorverkauf vor dem Listing. Mit 10,38 Millionen Dollar Kapital schließt sich dieses Fenster Runde für Runde. Mehr dazu auf der offiziellen Pepeto-Website.