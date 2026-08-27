Bitcoin hat nach einer längeren Schwächephase kräftig zugelegt und nähert sich wieder wichtigen charttechnischen Marken. Rückenwind kommt unter anderem vom US-Anleihemarkt und der Aussicht auf eine kryptofreundlichere Regulierung. Doch die Rally steht auf wackeligen Beinen. Die entscheidende Frage lautet daher: Reicht die Dynamik für einen Anlauf auf 100.000 Dollar bis Jahresende?Bitcoin nimmt wieder Fahrt auf Innerhalb einer Woche stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de