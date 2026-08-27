Köln (ots) -Schulstart, Elternabende, Herbstfeste, Laternenumzüge und die ersten Weihnachtsfeiern: In den Wintermonaten sind die Stimmen von Groß und Klein besonders gefragt. Gleichzeitig können kalte Außenluft, trockene Heizungsluft und die alljährliche Erkältungswelle den Hals belasten. Was mit einem leichten Kratzen im Hals beginnt, bleibt oft nicht dabei: Häufig folgen Heiserkeit oder das ständige Bedürfnis, sich zu räuspern und Halsschmerzen. Wer früh reagiert, kann die gereizten Schleimhäute unterstützen und dazu beitragen, dass Hals und Stimme wieder zur Ruhe kommen.Wenn aus einem Kratzen mehr wirdEin kratzender Hals gehört häufig zu den ersten Anzeichen einer Erkältung. Im weiteren Verlauf können Schluckbeschwerden, Rötungen oder Schwellungen im Rachenraum hinzukommen. Auch Heiserkeit tritt häufig auf - etwa, wenn die Schleimhäute trocken und gereizt sind oder die Stimme durch langes Sprechen, Singen und häufiges Räuspern zusätzlich beansprucht wird.Gerade im Familienalltag lässt sich die Stimme jedoch nur selten vollständig schonen. Kinder möchten erzählen, Eltern müssen Termine organisieren und auch Schule, Arbeit und Freizeit verlangen nach viel Kommunikation. Umso wichtiger ist es, Hals und Stimme bereits bei den ersten Beschwerden etwas Aufmerksamkeit zu schenken.Lutschtabletten: praktische Begleiter für unterwegsLutschtabletten lassen sich diskret anwenden und passen problemlos in Jacken-, Schul- oder Handtasche. Je nachdem, welche Beschwerden im Vordergrund stehen, können unterschiedliche Produkte sinnvoll sein.Bei klassischen Halsschmerzen sowie Rötungen oder Schwellungen im Hals- und Rachenraum bieten die anginetten Halstabletten gezielte Unterstützung. Sie sind zur unterstützenden Behandlung von Entzündungen der Rachenschleimhaut vorgesehen und beruhigen den gereizten Hals. Die zuckerfreien Varianten mit mildem Honig-Zitrone- oder auch mit Kirsch-Geschmack eignen sich für Erwachsene sowie Kinder ab sechs Jahren.Neu: anginetten Heiserkeit Lutschtabletten bei Heiserkeit und dadurch beanspruchter StimmeStehen eine raue Stimme, Trockenheit oder Heiserkeit im Vordergrund, bieten die neuen anginetten Heiserkeit Lutschtabletten eine darauf abgestimmte Unterstützung, indem sie die gereizten Schleimhäute in Hals und Rachen befeuchten und für ein angenehm beruhigendes Gefühl sorgen.Die Lutschtabletten können bereits bei den ersten Anzeichen von Heiserkeit angewendet werden und dabei helfen, die beanspruchte Stimme zu schonen. Sie sind zuckerfrei und lassen sich dank ihres fruchtigen Kirschgeschmacks angenehm in den Alltag integrieren - ob zu Hause, im Büro oder unterwegs.Spray und Sirup: Alternativen für Groß und KleinBei Halsschmerzen und trockenem Husten bietet das anginetten Hals Spray 2 in 1 eine praktische und gezielte Alternative zu Lutschtabletten. Seine Honig-Rezeptur bildet einen Schutzfilm im Rachenraum, beruhigt die gereizte Schleimhaut und lindert den Hustenreiz. Das anginetten Hals Spray junior setzt ebenfalls auf eine schützende Honig-Rezeptur, lässt sich gezielt dosieren und ist dank Kirschgeschmack auf Kinder ab drei Jahren abgestimmt.Der anginetten Hals & Husten Sirup ohne Alkohol eignet sich für die ganze Familie ab drei Jahren. Die Kombination aus echtem Honig und einer schleimhautanhaftenden Rezeptur befeuchtet die gereizte Schleimhaut, legt sich schützend darüber und lindert Halsschmerzen sowie trockenen Husten - besonders praktisch vor dem Schlafengehen.Was Familien jetzt für Hals und Stimme tun können- Ausreichend trinken: Wasser und warme Getränke helfen dabei, die Schleimhäute feucht zu halten. Sehr heiße Getränke können einen gereizten Hals dagegen zusätzlich belasten.- Die Raumluft im Blick behalten: Trockene Heizungsluft entzieht den Schleimhäuten Feuchtigkeit. Regelmäßiges Lüften und eine angenehme Luftfeuchtigkeit können deshalb wohltuend sein.- Der Stimme Pausen gönnen: Wer heiser ist, sollte möglichst wenig sprechen und häufiges Räuspern vermeiden. Versuchen Sie kleine Stimmpausen in den Alltag zu integrieren.- Zusätzliche Reize vermeiden: Rauch, kalte Luft und sehr scharfe Speisen können gereizte Schleimhäute weiter beanspruchen.- Frühzeitig unterstützen: Produkte, die direkt im Mund- und Rachenraum angewendet werden, können dort ansetzen, wo die Beschwerden entstehen. Besonders praktisch für unterwegs sind Lutschtabletten, die sich unkompliziert in Schule, Beruf und Freizeit einsetzen lassen.Weitere Informationen finden Sie unter www.anginetten.de.Über die Marke anginetten:Seit 1965 steht anginetten für bewährte Hilfe bei Halsschmerzen. Mit einem breiten Sortiment bietet anginetten für jedes Bedürfnis eine passende Lösung: klassische Lutschtabletten in verschiedenen Geschmacksrichtungen, ein 2-in-1 Halsspray für Erwachsene bei Halsschmerzen und trockenem Husten, ein mildes Spray für Kinder mit angenehmen Kirschgeschmack sowie der neue Hals & Husten Sirup zur kombinierten Linderung von Halsschmerz und Husten.anginetten PortfolioPflichttexteanginetten HalstablettenWirkstoff: Cetylpyridiniumchlorid 1 H2OAnwendungsgebiete:Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen.Warnhinweise:Enthält Glucose, Sucrose, Ponceau 4R und Levomenthol. Packungsbeilage beachten.Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.anginetten Halstabletten zuckerfreiWirkstoff: Cetylpyridiniumchlorid 1 H2OAnwendungsgebiete:Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen.Warnhinweise:Enthält Isomalt, Ponceau 4R und Levomenthol. Packungsbeilage beachten.Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.anginetten Halstabletten zuckerfrei mit KirschgeschmackWirkstoff: Cetylpyridiniumchlorid 1 H2OAnwendungsgebiete:Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen.Warnhinweise:Enthält Isomalt, Ponceau 4R und Levomenthol. Packungsbeilage beachten.Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.Pressekontakt:Pressebüro Klosterfrau Health CareE-Mail: klosterfrau@signumbrands.designum | brands GmbH, Im Mediapark 6 C, 50670 KölnOriginal-Content von: MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37700/6341165