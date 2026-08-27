Kürzlich wurde Grafana Labs zum dritten Mal in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant 2026 for Observability Platforms ausgezeichnet, stellte während seiner ersten AI Week sechs KI-native Produkte vor und erzielte einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von über 600 Millionen US-Dollar

Grafana Labs, das Unternehmen hinter der offenen Observability-Cloud, hat weltweit die Marke von 10.000 Kunden überschritten und einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von mehr als 600 Millionen US-Dollar erreicht. Begünstigt wurde dieser Erfolg durch den Trend, dass im Zeitalter der KI immer mehr Unternehmen auf offene Observability setzen.

Teams brauchen KI, um ihre eigenen Systeme schneller zu verstehen. Das gilt umso mehr, als Komplexität und Aufwand laut des Grafana Labs Observability Survey 2026 nach wie vor die größten Herausforderungen im Bereich Observability darstellen. Wie groß dieser Bedarf ist, zeigt die Nutzung von Grafana Assistant, dem kontextbezogenen KI-Agenten von Grafana Cloud zur Analyse von Observability-Daten und Fehlerbehebung, den inzwischen mehr als 18.000 Unternehmen einsetzen. Ebenso benötigen Teams Observability-Lösungen, die speziell auf KI-Systeme selbst zugeschnitten sind: Geht KI in den Produktivbetrieb, können Modelle driften, Agenten unerwartet handeln und Token-Kosten unerwartet stark ansteigen. Zugleich geben die Latenz- und Fehlersignale, mit denen sich Probleme in den vergangenen zehn Jahren erkennen ließen, keine Auskunft darüber, was tatsächlich schiefgelaufen ist. Derselben Umfrage zufolge implementieren inzwischen 57 Prozent der Unternehmen in irgendeiner Form Observability für Large Language Models (LLM). Beide Herausforderungen werden durch die rasante Skalierung von KI verschärft und haben die Entwicklung bei Grafana Labs im vergangenen Jahr maßgeblich geprägt.

"Jedes Unternehmen steht auf seinem Weg zu mehr Observability an einem anderen Punkt. KI bringt jedoch neue Herausforderungen mit sich, die es zuvor nicht gab: Nutzen Sie KI, um Ihre Systeme zu beobachten, und müssen Sie zugleich die KI selbst beobachten?", fragt Anthony Woods, Mitbegründer von Grafana Labs. "Für fast alle lautet die Antwort heute: beides. Genau das treibt das Wachstum an, das sich in diesen Meilensteinen widerspiegelt."

Dynamik im gesamten Unternehmen

Kunden: Mehr als 10.000 Unternehmen weltweit, darunter einige der größten KI-nativen Unternehmen der Welt.

Mehr als 10.000 Unternehmen weltweit, darunter einige der größten KI-nativen Unternehmen der Welt. Umsatz: Der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) liegt deutlich über 600 Millionen US-Dollar. Wachstumstreiber sind die Expansion von Grafana Cloud und die Nutzung der KI-gestützten Lösungen des Unternehmens, darunter Grafana Assistant, Assistant Investigations und Adaptive Telemetry.

Der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) liegt deutlich über 600 Millionen US-Dollar. Wachstumstreiber sind die Expansion von Grafana Cloud und die Nutzung der KI-gestützten Lösungen des Unternehmens, darunter Grafana Assistant, Assistant Investigations und Adaptive Telemetry. Nutzung der Plattform: Die durchschnittliche Zahl der von Vertragskunden genutzten Produkte hat sich innerhalb von zwei Jahren nahezu verdoppelt von 2,3 auf 4,4. Inzwischen nutzen 87,8 Prozent der Vertragskunden mindestens zwei Produkte und 64,9 Prozent vier oder mehr.

Die durchschnittliche Zahl der von Vertragskunden genutzten Produkte hat sich innerhalb von zwei Jahren nahezu verdoppelt von 2,3 auf 4,4. Inzwischen nutzen 87,8 Prozent der Vertragskunden mindestens zwei Produkte und 64,9 Prozent vier oder mehr. KI-Nutzung: Mehr als 18.000 Unternehmen nutzen Grafana Assistant aktiv sowohl im Rahmen kostenpflichtiger als auch kostenloser Angebote. Im ersten Halbjahr 2026 nutzte die Mehrheit der neuen Self-Service- und Vertragskunden Grafana Assistant, um das Onboarding zu beschleunigen und schneller einen Mehrwert zu erzielen.

Mehr als 18.000 Unternehmen nutzen Grafana Assistant aktiv sowohl im Rahmen kostenpflichtiger als auch kostenloser Angebote. Im ersten Halbjahr 2026 nutzte die Mehrheit der neuen Self-Service- und Vertragskunden Grafana Assistant, um das Onboarding zu beschleunigen und schneller einen Mehrwert zu erzielen. Cloud-Wachstum: Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer von Grafana Cloud stieg in den vergangenen zwei Jahren von rund 127.000 auf mehr als 251.000. Insgesamt meldeten sich in diesem Zeitraum über 1,1 Millionen unterschiedliche Personen an. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der monatlich aktiven Self-Service-Unternehmen von rund 42.000 auf 66.000.

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer von Grafana Cloud stieg in den vergangenen zwei Jahren von rund 127.000 auf mehr als 251.000. Insgesamt meldeten sich in diesem Zeitraum über 1,1 Millionen unterschiedliche Personen an. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der monatlich aktiven Self-Service-Unternehmen von rund 42.000 auf 66.000. Produktgetriebenes Wachstum: Mehr als 500.000 Registrierungen für Grafana Cloud in den vergangenen zwei Jahren. Da KI die Instrumentierung von Systemen zunehmend vereinfacht, entwickelt sich der kostenlose Tarif von Grafana Cloud zum schnellsten Einstieg in die Plattform.

"Was in diesem Jahr besonders auffällt: Unsere Kunden setzen nicht nur KI ein, sondern nutzen anschließend auch immer mehr Lösungen aus unserem Portfolio", berichtet Raj Dutt, Mitbegründer und CEO von Grafana Labs. "Ein durchschnittlicher Kunde nutzt derzeit mehr als vier unserer Produkte. Zuvor waren es nur etwas mehr als zwei. Das ist kein Zufall. Wenn Teams KI in den Produktivbetrieb integrieren, wollen sie nicht noch eine weitere Insellösung anbauen. Sie wollen eine Plattform, die mit ihren Anforderungen wachsen kann. Das Überschreiten der Marke von 10.000 Kunden zeigt uns, dass diese Strategie aufgeht."

Observability für KI und KI für Observability

Vom 27. bis 31. Juli veranstaltete Grafana Labs seine erste AI Week und machte dabei gleich sechs neue Funktionen allgemein verfügbar. Jede davon adressiert einen anderen Aspekt desselben Problems: Sobald KI produktiv eingesetzt wird, verlieren Teams den Einblick darin, was sie tatsächlich tut.

Grafana Assistant Investigations koordiniert mehrere KI-Agenten, um bei Störungen den Observability-Stack eines Teams zu untersuchen. Dabei werden Signale aus Metriken, Logs und Traces zu einem vollständigen Untersuchungsbericht zusammengeführt noch bevor der zuständige Bereitschaftstechniker die Warnmeldung zu Ende gelesen hat. Während Investigations bei akuten Störungen zum Einsatz kommt, setzt Grafana Agent Observability bereits früher an und überwacht die Systeme, in denen Probleme auftreten können. Dazu überträgt die Lösung die Prinzipien, die Grafana seit Langem auf Infrastrukturen anwendet Monitoring, Alarmierung und Kostenkontrolle auf die KI-Agenten und -Modelle im Produktivbetrieb. Neben dem übrigen Stack werden dabei auch Latenz, Token-Nutzung und das Entscheidungsverhalten der Agenten überwacht.

Beide Lösungen setzen voraus, dass Entwickler und ihre Tools überhaupt auf Grafana Cloud zugreifen können. Hier kommen der Grafana Cloud MCP-Server und gcx (Grafana Cloud CLI) ins Spiel: Sie ermöglichen KI-Agenten und Coding-Tools nativen Zugriff auf Grafana Cloud mit denselben Funktionen, die Entwicklern über die Benutzeroberfläche zur Verfügung stehen, aber automatisiert und entsprechend schneller. Die allgemein verfügbaren Neuerungen werden ergänzt durch Grafana Assistant Workspace eine ganzseitige Arbeitsumgebung, in der Entwickler chatten, navigieren und parallel Visualisierungen erstellen können, anstatt in einer schmalen Seitenleiste zu arbeiten. Mit Grafana Assistant Automations können Teams einen Prompt speichern und dessen automatische Ausführung planen. So lassen sich einmalige Untersuchungen in regelmäßige Überprüfungen überführen.

"Als drei Tage vor dem Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft unsere Backup-Infrastruktur ausfiel, hat uns Grafana Cloud durch die Krise gebracht", berichten Neha Kumar, Consultancy Team Lead, Observability, und Felix Mohnke, Observability Lead bei der Deutschen Telekom. "Wir haben einen KI-gestützten Situation Room eingerichtet, in dem unser Team jederzeit das Gesamtbild im Blick hatte und Millionen Zuschauer ohne jede Ausfallzeit online halten konnte. Diese Plattform hat sich für uns bewährt. Grafana Assistant hatte die Erstellung unserer Dashboards bereits von vier Monaten auf einen einzigen Tag verkürzt. Als wir die Plattform dann unter höchstem Druck brauchten, wussten wir, dass wir uns auf sie verlassen können. Auf diese Kombination kommt es letztlich an: KI, die im Arbeitsalltag für mehr Tempo sorgt, und eine Observability, die auch unter höchster Belastung zuverlässig funktioniert."

Mit Adaptive Telemetry das Rauschen reduzieren

KI-Systeme erzeugen zusätzlich zu bestehenden Infrastruktur- und Anwendungsdaten immer mehr Telemetriedaten. Damit steigen auch die Kosten für die Speicherung von Signalen, die niemand nutzt, ebenso schnell wie die Systeme selbst. Die Adaptive-Telemetry-Suite von Grafana Cloud nun mit vollständiger Abdeckung von Metriken, Logs, Traces und Profilen hat bereits 28,5 Milliarden Metrikreihen durch Optimierung eingespart und das Log-Volumen um 26 PB reduziert. Das Ergebnis: Die gesamte Adaptive-Telemetry-Suite senkt die Telemetriekosten im Durchschnitt um 30 bis 50 Prozent, ohne die Erkenntnisse einzuschränken, auf die Teams angewiesen sind.

"Die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Observability ist gefährdet, wenn jede neue KI-Workload zusätzliche Datenmengen und noch mehr Rauschen erzeugt", so Tom Wilkie, CTO bei Grafana Labs. "Adaptive Telemetry sorgt dafür, dass die Kosten mit dem Wert der Daten skalieren und nicht mit ihrer Menge. Das wird umso wichtiger, je schneller KI-Systeme Telemetriedaten erzeugen, die kein Team mehr manuell prüfen kann."

Investitionen in die Plattform und Anerkennung durch die Branche

Neben KI hat Grafana Labs im vergangenen Jahr wichtige Plattform-Updates veröffentlicht: den Grafana Cloud Knowledge Graph, der Beziehungen zwischen Services, Infrastruktur und Telemetriedaten automatisch abbildet, Grafana Bring Your Own Cloud und Grafana Federal Cloud (FedRAMP High, DoD IL5) für regulierte Umgebungen und Enterprise-Bereitstellungen sowie Grafana 13 und Mimir 3.0.

Die Kombination aus einer breiter aufgestellten Plattform und Investitionen in KI wurde im vergangenen Jahr auch durch zahlreiche Branchenauszeichnungen gewürdigt:

Auszeichnung als Leader im Gartner Magic Quadrant 2026 for Observability Platforms zum dritten Mal in Folge und höchste Positionierung bei "Completeness of Vision" im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr

Ernennung zum Leader und Outperformer im Cloud Performance Testing Radar Report von GigaOm

Auszeichnung als Observability Innovator of the Year bei den Tech Innovation Cubed Awards

Auszeichnung als Best Observability Solution bei den DevOps Dozen Awards

Würdigung als Data Observability Solution of the Year bei den Data Breakthrough Awards

Grafana Labs auf der ObservabilityCON 2026

Grafana Labs lädt Anwender, Plattformingenieure und Führungskräfte aus dem Bereich Observability zur ObservabilityCON 2026 ein. Die wichtigste Observability-Konferenz des Unternehmens findet vom 19. bis 21. Oktober am Pier 27 in San Francisco statt. San Francisco ist zu weit? ObservabilityCON on the Road bringt eintägige Veranstaltungen nach São Paulo, London, Madrid und Bengaluru. Weitere Städte werden noch bekannt gegeben.

Ressourcen

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Haftungsausschluss von Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Observability Platforms, 13. Juli 2026, Padraig Byrne, Martin Caren, D.B. Cummings, Neil Young

GARTNER und MAGIC QUADRANT sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen. Gartner erteilt weder Empfehlungen für die in seinen Marktforschungspublikationen genannten Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen, noch legt Gartner Technologieanwendern eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Einstufungen nahe. Gartner-Marktforschungspublikationen basieren auf Meinungen der Gartner-Marktforschungsorganisation und sollten nicht als Tatsachenfeststellung verstanden werden. Gartner übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen im Zusammenhang mit dieser Forschung, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Grafana Labs

Grafana Labs ist das Unternehmen hinter Grafana Cloud, der vollständig verwalteten Observability-Plattform, auf die mehr als 10.000 Unternehmen vertrauen, um die Zuverlässigkeit sicherzustellen, Vorfälle schneller zu beheben und Telemetriedaten in großem Maßstab zu optimieren. Grafana Cloud basiert auf Open Source und offenen Standards und ist auf Interoperabilität mit jedem Stack ausgelegt. Die Plattform bringt KI in die Observability und Observability in die KI. So erhalten Teams (und ihre Agenten) einen einheitlichen Überblick und können ihre verteilten Daten unabhängig von deren Speicherort sehen, verstehen und entsprechend handeln. Kunden wie Anthropic, Bloomberg, NVIDIA, Microsoft und Salesforce vertrauen auf Grafana Labs. Grafana Labs arbeitet zu 100 Prozent remote und beschäftigt Teammitglieder in mehr als 40 Ländern. Zu den führenden Investoren des Unternehmens zählen Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital, GIC, Coatue, J.P. Morgan, CapitalG und Lead Edge Capital. Weitere Informationen finden Sie unter grafana.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

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