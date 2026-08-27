Mainz (ots) -
ZDF-Programmhinweis
Bitte aktualisierten Programmtext beachten:
Sonntag, 30. August 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Schlagerparty im Fernsehgarten! Kiwi begrüßt Topstars mit ihren neuen Hits. Dazu gibt es ein großes Promi-Padel-Turnier, eine spannende Aktion mit einem Linienbus und vieles mehr.
Gäste: Vanessa Mai, Semino Rossi, Nicole, Anna-Carina Woitschack, Joelina Drews, NEONLICHT, Vanessa Neigert & Giovanni Weisheit, Milllionen, Daniel Sommer, Gülcan Kamps, Daniel Boschmann, Dominik Stuckmann, Anna Rossow, Ekaterina Leonova, Christian Düren und andere.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6341171
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