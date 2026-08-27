ATOMZA ist die erste Lösung zur Drohnenabwehr, die von zivilen Betreibern ohne hoheitliche Durchsetzungsbefugnisse eingesetzt werden kann.

VANEA eröffnet Flughäfen, Großveranstaltungen, kritischen Infrastrukturen und anderen Standorten, die Sicherheitsbedrohungen oder Spionage ausgesetzt sind, den Zugang zu Maßnahmen zur Drohnenabwehr ein Markt, der bislang ausschließlich öffentlichen Sicherheitsbehörden vorbehalten war, die gesetzlich befugt sind, Drohnen aktiv zu bekämpfen.

ATOMZA wird bereits in Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden und Betreibern kritischer Infrastrukturen im Praxiseinsatz getestet; militärische Tests sollen folgen. Die kommerzielle Verfügbarkeit für zivile Betreiber besteht ab sofort.

VANEA Defence hat heute ATOMZA vorgestellt, das erste Drohnenabwehrsystem der Welt, das für den zivilen Einsatz entwickelt wurde und von privaten Organisationen ohne hoheitliche Durchsetzungsbefugnisse betrieben werden kann. Das System erschließt damit einen bislang unzugänglichen Markt für aktive UAS-Abwehrlösungen, deren Einsatz zuvor hauptsächlich auf öffentliche Sicherheitsbehörden beschränkt war, die die gesetzliche Befugnis für Maßnahmen zur Drohnenabwehr haben. ATOMZA wird am 27. und 28. August auf den Drone Days in Bremen erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Eine neue Kategorie ziviler Maßnahmen zur Drohnenabwehr

ATOMZA nutzt einen nicht-kinetischen optischen Effektor, der mit gerichteter photonischer Strahlung die optischen Sensoren einer Drohne außer Betrieb setzt, ohne das Fluggerät zu zerstören. Durch diesen Ansatz ist ATOMZA die erste Lösung, die gezielt zur Abwehr einer Drohnenbedrohung eingesetzt werden kann, ohne dass eine Intervention erforderlich wäre, die hoheitliche Durchsetzungsbefugnisse voraussetzt. Im Gegensatz zu Störsendern, hochenergetischen Lasern und Abfangdrohnen, deren Einsatz gesetzlich auf autorisierte Sicherheitsbehörden beschränkt ist, kann ATOMZA auch von zivilen Organisationen betrieben werden.

Im zivilen Luftraum, etwa in der Umgebung von Flughäfen oder über besiedelten Gebieten, bietet ATOMZA einen weiteren entscheidenden Vorteil: Das System verhindert Kollateralschäden, die durch außer Kontrolle geratene Drohnen verursacht werden. Ein System, das Schutz bietet, ohne neue Risiken entstehen zu lassen. Dadurch erschließt VANEA Defence eine bisher nicht existente Marktchance: Zivile Betreiber kritischer Infrastrukturen können sich nun selbst schützen. Wie notwendig dies mittlerweile ist, zeigen die täglichen Ereignisse in Europa.

Zivile Betreiber erhalten damit Zugang zu Fähigkeiten zur Drohnenabwehr, die ihnen bisher nicht zur Verfügung standen. Flughäfen, Betreiber kritischer Infrastrukturen, Veranstalter von Großveranstaltungen und andere sicherheitsrelevante Standorte können jetzt aktiv zum Schutz ihrer Anlagen beitragen was angesichts der sich wandelnden Bedrohungslage in ganz Europa eine immer dringlichere Notwendigkeit darstellt.

ATOMZA wird bereits unter Einsatzbedingungen von Sicherheitsbehörden und Betreibern kritischer Infrastrukturen in Deutschland getestet und validiert. Weitere Tests mit militärischen Partnern sind für die kommenden Wochen vorgesehen. Außerdem führt VANEA Defence Gespräche mit weiteren europäischen Behörden und internationalen Sicherheitspartnern, um die Technologie in den kommenden Monaten für einen breiteren Einsatz in ganz Europa vorzubereiten. Die kommerzielle Verfügbarkeit für zivile Betreiber beginnt ab sofort.

Jens Hillenköter, Executive Vice President (EVP) für unbemannte Flugsysteme und Drohnenabwehr bei VANEA Defence: "Die Bedrohungslage in Europa verändert sich derzeit im Eiltempo. Die Frage lautet nicht mehr, ob kritische Infrastrukturen geschützt werden müssen, sondern wie schnell wirksame Lösungen bereitgestellt werden können. Mit ATOMZA bieten wir eine Lösung an, die von Behörden ebenso wie von privaten Betreibern genutzt werden kann."

Aufgebaut auf einer souveränen europäischen KI-Grundlage

VANEA Defence wurde 2025 in München gegründet und entwickelt seine Technologien auf Basis eines proprietären, komplett in Europa entwickelten und trainierten KI-Modells. Diese souveräne europäische KI-Grundlage wurde konzipiert, um europäischen Sicherheitsbehörden und zivilen Betreibern Zugang zu Verteidigungssystemen zu ermöglichen, die unabhängig von außereuropäischer Infrastruktur betrieben werden können.

Aufbauend auf diesem KI-Modell entwickelt VANEA Defence eine integrierte Produktfamilie von Technologien zur Drohnenabwehr, die das optische Abwehrsystem ATOMZA, Netzwerke zur Kombination mehrerer Abwehrtechnologien sowie fortschrittliche Systeme zur Bedrohungserkennung umfasst.

Die KI-Ebene sorgt für eine konsistente und zuverlässige Erkennung über alle diese Systeme hinweg. Sie kann echte Bedrohungen von Täuschkörpern innerhalb von Drohnenschwärmen unterscheiden, die Zuweisung von Verteidigungsressourcen optimieren und die technologische Grundlage für automatisierte, europäisch kontrollierte Kill Chains zur Abwehr von Drohnen bilden.

Dr. Oliver Hartkorn, Mitbegründer und CTO von VANEA Defence, fügte hinzu: "Europäische Verteidigungstechnologie bedarf einer europäischen technologischen Grundlage. Daher trainieren wir unsere KI von Grund auf in Europa nicht nur, um eine Anforderung zu erfüllen, sondern um wirklich strategische Souveränität herzustellen. Das ist die Grundlage jedes von uns entwickelten Verteidigungssystems. Nur so können wir sicherstellen, dass die Technologien, auf die sich Polizeikräfte, Streitkräfte und zivile Betreiber verlassen, nicht durch Abhängigkeiten von Ländern außerhalb Europas gefährdet werden."

Über VANEA Defence

VANEA Defence ist ein in München ansässiges Deep-Tech-Unternehmen, das eine neue Generation europäischer Verteidigungstechnologie entwickelt. Seine Mission lautet:, die kritischen technologischen Fähigkeiten aufzubauen, die Europa benötigt, um sich im Zeitalter der autonomen Kriegsführung wirksam und unabhängig verteidigen zu können. Das Herzstück des Technologie-Stacks von VANEA Defence bildet eine vollständig europäische KI-Grundlage, die ausschließlich in Europa trainiert und betrieben wird. Auf dieser Basis entwickelt das Unternehmen integrierte Technologien zur Drohnenabwehr und autonomen Verteidigung. VANEA Defence ist eine Marke der börsennotierten SCP Standard Capital Partners AG (Xetra: CAP). Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.vanea.ai.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260827031127/de/

Contacts:

Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefonnummer: +49 89 125 09 03 30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: crossalliance.de