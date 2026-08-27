FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 123,92 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen lag bei 3,25 Prozent.

Dem Handel fehlte es an klaren Impulsen. Die gesunkenen Rohölpreise gaben den Anleihen zunächst keinen Auftrieb. Schließlich sorgt die Reise von CIA-Direktor John Ratcliffe nach Russland vom Mittwoch für Verunsicherung. Der Chef des US-Geheimdienstes hatte Moskau am Dienstag besucht und dabei Russland laut Medienberichten vor einem Angriff auf Nato-Verbündete gewarnt. Über den Inhalt seiner Gespräche wurde allerdings nur wenig bekannt.

Konsumdaten aus Deutschland bewegten den Markt kaum. Das von den Konsumforschungsinstituten GfK und NIM erhobene Konsumklima verbesserte sich im Juli stärker als von Volkswirten erwartet. "Der spürbare Anstieg ist neben der leicht gesunkenen Sparneigung vor allem auf die deutlich gestiegenen Einkommenserwartungen zurückzuführen", heißt es in der Mitteilung.

Das Wachstum der Geldmenge im Euroraum hatte sich im Juli beschleunigt und den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Ein höheres Wachstum der Geldmenge könnte auf wachsende Inflationsgefahren hinweisen. Allerdings gilt die Geldmengenentwicklung als nicht sehr zuverlässiger Indikator. Auch das Wachstum der Kreditvergabe an die Unternehmen und Haushalte beschleunigte sich./jsl/he