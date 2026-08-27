Magdeburg (ots) -
Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September geht Die Linke in die letzte Woche ihres Wahlkampfes. Neben weiteren Veranstaltungen im Land stehen insbesondere die beiden großen Wahlkampfabschlüsse am Freitag, 4. September, in Magdeburg und Halle (Saale) sowie der Wahlabend am Sonntag in Magdeburg im Mittelpunkt.
Am Montag nach der Landtagswahl ziehen Spitzenkandidatin Eva von Angern, die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner sowie die Landesvorsitzende Janina Böttger um 12:45 Uhr in der Bundespressekonferenz in Berlin gemeinsam eine erste Bilanz des Wahlergebnisses.
In den Tagen zuvor sind unter anderem Heidi Reichinnek, Gregor Gysi, Bodo Ramelow, Dietmar Bartsch und Ines Schwerdtner gemeinsam mit unserer Spitzenkandidatin Eva von Angern in Sachsen-Anhalt unterwegs.
Die folgenden Pressetermine sind geplant:
Samstag, 29. August - Familienfest in Schönebeck
Mit Ines Schwerdtner, Eva von Angern und Natalie Nagel
10 bis 15 Uhr, Politiktalk von 11 bis 13 Uhr
Abenteuerspielplatz, Johannes-R.-Becher-Straße 71, 39218 Schönebeck
Moderation: David Schliesing
Montag, 31. August - Die Silberlocken in Salzwedel
Mit Eva von Angern, Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch
ab 18 Uhr
Burggarten Salzwedel
Moderation: Antonia Kaloff
Dienstag, 1. September - Die Silberlocken in Bitterfeld
Mit Eva von Angern, Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch
ab 14:30 Uhr, Silberlocken von 15 bis 17 Uhr
Marktplatz Bitterfeld
Moderation: Antonia Kaloff
Dienstag, 1. September - "Politik und Popcorn" in Bernburg
Mit Heidi Reichinnek, Eva von Angern und Henriette Krebs
19 bis 21 Uhr, Einlass ab 18 Uhr
Capitol, Auguststraße 14, 06406 Bernburg (Saale)
Moderation: Antonia Kaloff
Mittwoch, 2. September - Die Silberlocken in Merseburg
Mit Eva von Angern, Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch
ab 18 Uhr
Domstadtkino Merseburg
Moderation: Antonia Kaloff
Donnerstag, 3. September - Die Silberlocken in Weißenfels
Mit Eva von Angern, Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch
ab 18 Uhr
Marktplatz Weißenfels
Moderation: Antonia Kaloff
Freitag, 4. September - Wahlkampfabschluss in Magdeburg und Halle (Saale)
Zum Abschluss unseres Landtagswahlkampfes sind Ines Schwerdtner, Heidi Reichinnek, Gregor Gysi, Bodo Ramelow, Dietmar Bartsch, Eva von Angern und Antonia Kaloff zunächst in Magdeburg und anschließend in Halle (Saale) zu Gast.
Magdeburg
ab 14 Uhr, gemeinsamer Auftritt der Gäste von 15 bis 16 Uhr
Leiterstraße zwischen Faunbrunnen und Domgrundschule
Halle (Saale)
ab 15 Uhr, gemeinsamer Auftritt der Gäste von 17 bis 18 Uhr
Hallmarkt
Samstag, 5. September - Demonstration und Demokratiefest in Magdeburg
Mit Eva von Angern, Heidi Reichinnek und Martin Schirdewan
Eva von Angern, Heidi Reichinnek und Martin Schirdewan nehmen an der Demonstration durch die Magdeburger Innenstadt und dem anschließenden Demokratiefest auf dem Domplatz teil.
ab 13:30 Uhr - Demonstration durch die Innenstadt ab ca. 15 Uhr - Demokratiefest auf dem Domplatz
Sonntag, 6. September - Stimmabgabe von Eva von Angern in Magdeburg
Spitzenkandidatin Eva von Angern gibt am Sonntagvormittag ihre Stimme zur Landtagswahl ab.
10 Uhr
Grundschule am Grenzweg Grenzweg 31 39130 Magdeburg
Sonntag, 6. September - Wahlabend der Linken Sachsen-Anhalt
Die Linke Sachsen-Anhalt verfolgt in der Feuerwache Magdeburg gemeinsam mit Kandidierenden, Mitgliedern, Gästen sowie Medienvertreterinnen und Medienvertretern die Prognosen und Hochrechnungen zur Landtagswahl sowie die Ergebnisse in den Wahlkreisen.
Mit dabei sind unter anderem die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner, die Landesvorsitzende Janina Böttger, Martin Schirdewan und Wulf Gallert.
Spitzenkandidatin Eva von Angern und die Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, Heidi Reichinnek, werden zwischen 20 und 20:30 Uhr in der Feuerwache erwartet.
ab 17 Uhr
Feuerwache Magdeburg Halberstädter Straße 140 39112 Magdeburg
Der Wahlabend ist eine geschlossene Veranstaltung. Der Zutritt für Medienvertreterinnen und Medienvertreter ist ausschließlich nach vorheriger Akkreditierung möglich.
Sonntag, 6. September - zentraler Wahlabend des Landtags in Magdeburg
Mit Eva von Angern, Heidi Reichinnek, Hendrik Lange und Susanne Schaper
ab 18 Uhr
Messe Magdeburg
Für Pressegespräche mit unseren Vertreterinnen und Vertretern beim zentralen Wahlabend des Landtags bitten wir um vorherige Anmeldung, damit Zeitslots und Treffpunkte rechtzeitig abgestimmt werden können.
Ansprechpartner: Oliver Wiebe, Tel.: 0178 1903465
E-Mail: oliver.wiebe@dielinke.landtag-lsa.de
Montag, 7. September - Bundespressekonferenz zum Ausgang der Landtagswahl
Mit Eva von Angern, Ines Schwerdtner und Janina Böttger
Am Tag nach der Landtagswahl bewerten Spitzenkandidatin Eva von Angern, die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner sowie die Landesvorsitzende Janina Böttger das Wahlergebnis und die politische Lage nach der Wahl.
12:45 Uhr
Bundespressekonferenz, Berlin
Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu den öffentlichen Wahlkampfterminen herzlich eingeladen. Für den Wahlabend in der Feuerwache ist eine vorherige Akkreditierung erforderlich.
Für Rückfragen zu einzelnen Veranstaltungen sowie zur Planung von Pressegesprächen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Alexander Sorge
Pressesprecher
Die Linke Sachsen-Anhalt
+493917324850
presse@dielinke-lsa.de
Original-Content von: Die Linke Sachsen-Anhalt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183171/40000138
Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September geht Die Linke in die letzte Woche ihres Wahlkampfes. Neben weiteren Veranstaltungen im Land stehen insbesondere die beiden großen Wahlkampfabschlüsse am Freitag, 4. September, in Magdeburg und Halle (Saale) sowie der Wahlabend am Sonntag in Magdeburg im Mittelpunkt.
Am Montag nach der Landtagswahl ziehen Spitzenkandidatin Eva von Angern, die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner sowie die Landesvorsitzende Janina Böttger um 12:45 Uhr in der Bundespressekonferenz in Berlin gemeinsam eine erste Bilanz des Wahlergebnisses.
In den Tagen zuvor sind unter anderem Heidi Reichinnek, Gregor Gysi, Bodo Ramelow, Dietmar Bartsch und Ines Schwerdtner gemeinsam mit unserer Spitzenkandidatin Eva von Angern in Sachsen-Anhalt unterwegs.
Die folgenden Pressetermine sind geplant:
Samstag, 29. August - Familienfest in Schönebeck
Mit Ines Schwerdtner, Eva von Angern und Natalie Nagel
10 bis 15 Uhr, Politiktalk von 11 bis 13 Uhr
Abenteuerspielplatz, Johannes-R.-Becher-Straße 71, 39218 Schönebeck
Moderation: David Schliesing
Montag, 31. August - Die Silberlocken in Salzwedel
Mit Eva von Angern, Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch
ab 18 Uhr
Burggarten Salzwedel
Moderation: Antonia Kaloff
Dienstag, 1. September - Die Silberlocken in Bitterfeld
Mit Eva von Angern, Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch
ab 14:30 Uhr, Silberlocken von 15 bis 17 Uhr
Marktplatz Bitterfeld
Moderation: Antonia Kaloff
Dienstag, 1. September - "Politik und Popcorn" in Bernburg
Mit Heidi Reichinnek, Eva von Angern und Henriette Krebs
19 bis 21 Uhr, Einlass ab 18 Uhr
Capitol, Auguststraße 14, 06406 Bernburg (Saale)
Moderation: Antonia Kaloff
Mittwoch, 2. September - Die Silberlocken in Merseburg
Mit Eva von Angern, Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch
ab 18 Uhr
Domstadtkino Merseburg
Moderation: Antonia Kaloff
Donnerstag, 3. September - Die Silberlocken in Weißenfels
Mit Eva von Angern, Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch
ab 18 Uhr
Marktplatz Weißenfels
Moderation: Antonia Kaloff
Freitag, 4. September - Wahlkampfabschluss in Magdeburg und Halle (Saale)
Zum Abschluss unseres Landtagswahlkampfes sind Ines Schwerdtner, Heidi Reichinnek, Gregor Gysi, Bodo Ramelow, Dietmar Bartsch, Eva von Angern und Antonia Kaloff zunächst in Magdeburg und anschließend in Halle (Saale) zu Gast.
Magdeburg
ab 14 Uhr, gemeinsamer Auftritt der Gäste von 15 bis 16 Uhr
Leiterstraße zwischen Faunbrunnen und Domgrundschule
Halle (Saale)
ab 15 Uhr, gemeinsamer Auftritt der Gäste von 17 bis 18 Uhr
Hallmarkt
Samstag, 5. September - Demonstration und Demokratiefest in Magdeburg
Mit Eva von Angern, Heidi Reichinnek und Martin Schirdewan
Eva von Angern, Heidi Reichinnek und Martin Schirdewan nehmen an der Demonstration durch die Magdeburger Innenstadt und dem anschließenden Demokratiefest auf dem Domplatz teil.
ab 13:30 Uhr - Demonstration durch die Innenstadt ab ca. 15 Uhr - Demokratiefest auf dem Domplatz
Sonntag, 6. September - Stimmabgabe von Eva von Angern in Magdeburg
Spitzenkandidatin Eva von Angern gibt am Sonntagvormittag ihre Stimme zur Landtagswahl ab.
10 Uhr
Grundschule am Grenzweg Grenzweg 31 39130 Magdeburg
Sonntag, 6. September - Wahlabend der Linken Sachsen-Anhalt
Die Linke Sachsen-Anhalt verfolgt in der Feuerwache Magdeburg gemeinsam mit Kandidierenden, Mitgliedern, Gästen sowie Medienvertreterinnen und Medienvertretern die Prognosen und Hochrechnungen zur Landtagswahl sowie die Ergebnisse in den Wahlkreisen.
Mit dabei sind unter anderem die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner, die Landesvorsitzende Janina Böttger, Martin Schirdewan und Wulf Gallert.
Spitzenkandidatin Eva von Angern und die Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, Heidi Reichinnek, werden zwischen 20 und 20:30 Uhr in der Feuerwache erwartet.
ab 17 Uhr
Feuerwache Magdeburg Halberstädter Straße 140 39112 Magdeburg
Der Wahlabend ist eine geschlossene Veranstaltung. Der Zutritt für Medienvertreterinnen und Medienvertreter ist ausschließlich nach vorheriger Akkreditierung möglich.
Sonntag, 6. September - zentraler Wahlabend des Landtags in Magdeburg
Mit Eva von Angern, Heidi Reichinnek, Hendrik Lange und Susanne Schaper
ab 18 Uhr
Messe Magdeburg
Für Pressegespräche mit unseren Vertreterinnen und Vertretern beim zentralen Wahlabend des Landtags bitten wir um vorherige Anmeldung, damit Zeitslots und Treffpunkte rechtzeitig abgestimmt werden können.
Ansprechpartner: Oliver Wiebe, Tel.: 0178 1903465
E-Mail: oliver.wiebe@dielinke.landtag-lsa.de
Montag, 7. September - Bundespressekonferenz zum Ausgang der Landtagswahl
Mit Eva von Angern, Ines Schwerdtner und Janina Böttger
Am Tag nach der Landtagswahl bewerten Spitzenkandidatin Eva von Angern, die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner sowie die Landesvorsitzende Janina Böttger das Wahlergebnis und die politische Lage nach der Wahl.
12:45 Uhr
Bundespressekonferenz, Berlin
Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu den öffentlichen Wahlkampfterminen herzlich eingeladen. Für den Wahlabend in der Feuerwache ist eine vorherige Akkreditierung erforderlich.
Für Rückfragen zu einzelnen Veranstaltungen sowie zur Planung von Pressegesprächen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Alexander Sorge
Pressesprecher
Die Linke Sachsen-Anhalt
+493917324850
presse@dielinke-lsa.de
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183171/40000138
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