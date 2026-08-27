Magdeburg (ots) -Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September geht Die Linke in die letzte Woche ihres Wahlkampfes. Neben weiteren Veranstaltungen im Land stehen insbesondere die beiden großen Wahlkampfabschlüsse am Freitag, 4. September, in Magdeburg und Halle (Saale) sowie der Wahlabend am Sonntag in Magdeburg im Mittelpunkt.Am Montag nach der Landtagswahl ziehen Spitzenkandidatin Eva von Angern, die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner sowie die Landesvorsitzende Janina Böttger um 12:45 Uhr in der Bundespressekonferenz in Berlin gemeinsam eine erste Bilanz des Wahlergebnisses.In den Tagen zuvor sind unter anderem Heidi Reichinnek, Gregor Gysi, Bodo Ramelow, Dietmar Bartsch und Ines Schwerdtner gemeinsam mit unserer Spitzenkandidatin Eva von Angern in Sachsen-Anhalt unterwegs.Die folgenden Pressetermine sind geplant:Samstag, 29. August - Familienfest in SchönebeckMit Ines Schwerdtner, Eva von Angern und Natalie Nagel10 bis 15 Uhr, Politiktalk von 11 bis 13 UhrAbenteuerspielplatz, Johannes-R.-Becher-Straße 71, 39218 SchönebeckModeration: David SchliesingMontag, 31. August - Die Silberlocken in SalzwedelMit Eva von Angern, Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartschab 18 UhrBurggarten SalzwedelModeration: Antonia KaloffDienstag, 1. September - Die Silberlocken in BitterfeldMit Eva von Angern, Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartschab 14:30 Uhr, Silberlocken von 15 bis 17 UhrMarktplatz BitterfeldModeration: Antonia KaloffDienstag, 1. September - "Politik und Popcorn" in BernburgMit Heidi Reichinnek, Eva von Angern und Henriette Krebs19 bis 21 Uhr, Einlass ab 18 UhrCapitol, Auguststraße 14, 06406 Bernburg (Saale)Moderation: Antonia KaloffMittwoch, 2. September - Die Silberlocken in MerseburgMit Eva von Angern, Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartschab 18 UhrDomstadtkino MerseburgModeration: Antonia KaloffDonnerstag, 3. September - Die Silberlocken in WeißenfelsMit Eva von Angern, Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartschab 18 UhrMarktplatz WeißenfelsModeration: Antonia KaloffFreitag, 4. September - Wahlkampfabschluss in Magdeburg und Halle (Saale)Zum Abschluss unseres Landtagswahlkampfes sind Ines Schwerdtner, Heidi Reichinnek, Gregor Gysi, Bodo Ramelow, Dietmar Bartsch, Eva von Angern und Antonia Kaloff zunächst in Magdeburg und anschließend in Halle (Saale) zu Gast.Magdeburgab 14 Uhr, gemeinsamer Auftritt der Gäste von 15 bis 16 UhrLeiterstraße zwischen Faunbrunnen und DomgrundschuleHalle (Saale)ab 15 Uhr, gemeinsamer Auftritt der Gäste von 17 bis 18 UhrHallmarktSamstag, 5. September - Demonstration und Demokratiefest in MagdeburgMit Eva von Angern, Heidi Reichinnek und Martin SchirdewanEva von Angern, Heidi Reichinnek und Martin Schirdewan nehmen an der Demonstration durch die Magdeburger Innenstadt und dem anschließenden Demokratiefest auf dem Domplatz teil.ab 13:30 Uhr - Demonstration durch die Innenstadt ab ca. 15 Uhr - Demokratiefest auf dem DomplatzSonntag, 6. September - Stimmabgabe von Eva von Angern in MagdeburgSpitzenkandidatin Eva von Angern gibt am Sonntagvormittag ihre Stimme zur Landtagswahl ab.10 UhrGrundschule am Grenzweg Grenzweg 31 39130 MagdeburgSonntag, 6. September - Wahlabend der Linken Sachsen-AnhaltDie Linke Sachsen-Anhalt verfolgt in der Feuerwache Magdeburg gemeinsam mit Kandidierenden, Mitgliedern, Gästen sowie Medienvertreterinnen und Medienvertretern die Prognosen und Hochrechnungen zur Landtagswahl sowie die Ergebnisse in den Wahlkreisen.Mit dabei sind unter anderem die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner, die Landesvorsitzende Janina Böttger, Martin Schirdewan und Wulf Gallert.Spitzenkandidatin Eva von Angern und die Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Bundestag, Heidi Reichinnek, werden zwischen 20 und 20:30 Uhr in der Feuerwache erwartet.ab 17 UhrFeuerwache Magdeburg Halberstädter Straße 140 39112 MagdeburgDer Wahlabend ist eine geschlossene Veranstaltung. Der Zutritt für Medienvertreterinnen und Medienvertreter ist ausschließlich nach vorheriger Akkreditierung möglich.Sonntag, 6. September - zentraler Wahlabend des Landtags in MagdeburgMit Eva von Angern, Heidi Reichinnek, Hendrik Lange und Susanne Schaperab 18 UhrMesse MagdeburgFür Pressegespräche mit unseren Vertreterinnen und Vertretern beim zentralen Wahlabend des Landtags bitten wir um vorherige Anmeldung, damit Zeitslots und Treffpunkte rechtzeitig abgestimmt werden können.Ansprechpartner: Oliver Wiebe, Tel.: 0178 1903465E-Mail: oliver.wiebe@dielinke.landtag-lsa.deMontag, 7. September - Bundespressekonferenz zum Ausgang der LandtagswahlMit Eva von Angern, Ines Schwerdtner und Janina BöttgerAm Tag nach der Landtagswahl bewerten Spitzenkandidatin Eva von Angern, die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner sowie die Landesvorsitzende Janina Böttger das Wahlergebnis und die politische Lage nach der Wahl.12:45 UhrBundespressekonferenz, BerlinVertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu den öffentlichen Wahlkampfterminen herzlich eingeladen. Für den Wahlabend in der Feuerwache ist eine vorherige Akkreditierung erforderlich.Für Rückfragen zu einzelnen Veranstaltungen sowie zur Planung von Pressegesprächen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.Alexander SorgePressesprecherDie Linke Sachsen-Anhalt+493917324850presse@dielinke-lsa.deOriginal-Content von: Die Linke Sachsen-Anhalt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183171/40000138