Asta Energy Solutions hat am Donnerstag mit einem kräftigen Kurssprung auf die Halbjahreszahlen reagiert. Nachdem der Kurs am Vortag erstmals seit April wieder unter die 50-€-Marke gerutscht war, zog die Aktie zur Mittagszeit um bis zu zehn Prozent auf 59 € an. Zuletzt lag das Plus noch bei 7,7 Prozent. Das ist, unserer Meinung nach, ein klassischer Befreiungsschlag nach einer technisch übertriebenen Korrektur. Rekordjahr in Sicht Analyst Adrian ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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