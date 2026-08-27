Die französische Investmentbank Kepler Cheuvreux hat heute den deutschen Telekommunikationssektor neu bewertet, und das mit spürbaren Folgen an der Börse. Analyst Florian Treisch sieht die Markttrends im zweiten Halbjahr zwar eher nüchtern, macht aber klare Unterschiede zwischen den Titeln. United Internet und Ionos mit starkem Lauf Für United Internet und Ionos sprach Treisch jeweils eine Kaufempfehlung aus. Die Folge ließ nicht lange auf sich warten: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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