Gold läuft seit Tagen solide seitwärts. An der Londoner Börse kostete eine Feinunze zuletzt 4.597 US$ und ihr Wert hat sich somit zum Vortag kaum verändert . Genau drei Handelstage in Folge hält sich der Preis in einer sehr engen Spanne, nachdem das Metall im bisherigen Monatsverlauf schon um rund 13 Prozent zugelegt hat. Was den Anstieg ausgelöst hat Der Treiber war überraschend deutlich. Die US-Regierung kündigte an, ihre Käufe von US-Anleihen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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