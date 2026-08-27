Pepe Coin Kurs (PEPE) springt 57 Prozent in einer Woche, doch was machen die Wale wirklich?

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Pepe Coin (PEPE) hat in sieben Tagen 57 Prozent zugelegt und damit die stärkste Woche des Jahres hinter sich. Interessanter als der Anstieg ist die Frage, wer in dieser Phase gekauft hat. Santiment zählte an einem einzigen Tag sieben Überweisungen von jeweils über einer Million Dollar, den höchsten Wert seit März. Gleichzeitig schrumpft der Bestand auf den Börsen, also genau die Menge, die kurzfristig verkauft werden könnte. Vom Rekord aus dem Dezember 2024 trennen PEPE trotzdem noch rund 85 Prozent.

Pepe Coin Kurs (PEPE) im August 2026: 57 Prozent Wochenplus, Wale sammeln, Börsenbestände schrumpfen

Der Anstieg kam nicht aus dem Nichts, sondern wurde von auffällig großen Einzeltransaktionen getragen, die sich klar von normalem Handel unterscheiden. Solche Bewegungen zeigen, dass große Adressen nach Monaten der Zurückhaltung wieder zugreifen und frisches Kapital in den Meme-Coin-Bereich zurückfließt.

Laut CoinMarketCap notiert PEPE bei 0,000003961 Dollar, 4,72 Prozent unter dem Stand von gestern, bei einer Marktkapitalisierung von 1,64 Milliarden Dollar auf 413,77 Billionen Token. Daten von FXStreet zeigen, dass die auf Börsen gehaltene Menge seit dem 12. August von 82,75 auf 81,30 Billionen Token gefallen ist, während die größten Adressen außerhalb der Börsen im selben Zeitraum von 80,50 auf 84,04 Billionen Token aufgestockt haben. Das offene Interesse an Terminkontrakten stieg auf 250 Millionen Dollar, den höchsten Stand seit drei Monaten.

Technisch hat der Kurs zuletzt auch den Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei 0,00000363 Dollar hinter sich gelassen, die nächste Hürde liegt beim Mai-Hoch bei 0,00000459 Dollar. Bis zum Rekord von 0,00002803 Dollar wären trotzdem rund sieben Vielfache nötig, und ein solcher Weg dauert bei 1,64 Milliarden Dollar Bewertung viele Monate. Deshalb stellt sich für immer mehr Anleger die Frage, wo dieselbe Geschichte gerade wieder am Anfang steht.

Warum Pepeto der Meme-Coin-Vorverkauf ist, der zu Ende bringt, was Pepe begonnen hat

Wer diese Frage stellt, landet fast immer beim gleichen Muster. Die größten Gewinne entstanden nie beim bekannten Namen, sondern beim nächsten, der kaum jemandem aufgefallen war. Jede erfolgreiche Meme-Coin-Geschichte folgt derselben Handlung. Die ersten Käufer steigen ein, bevor irgendjemand darüber spricht, dann kommt das Listing, und der Kurs läuft so schnell, dass jeder Zögernde das folgende Jahr bereut. Pepe erreichte binnen Wochen nach dem Start im April 2023 sieben Milliarden Dollar, SHIB machte aus bescheidenen Wallets Schlagzeilen bei CNN.

Pepeto ist genau dieser Moment vor dem Listing, ein Token auf Ethereum, noch im Vorverkauf, mit exakt derselben Umlaufmenge von 420 Billionen Stück und derselben viralen Energie, nur dass der Lauf noch nicht begonnen hat. Über 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingegangen, und die täglich hinzukommenden Wallets setzen darauf, dass die Fortsetzung mehr trägt als das Original. Derselbe Mitgründer, der hinter dem Hoch von 11 Milliarden Dollar bei Pepe steht, führt dieses Projekt und lieferte diesmal, was das Original nie hatte.

Dazu gehört eine fertige Börse, auf der der Handel keine Gebühren kostet. Dazu gehört ein Scanner, der versteckte Administratorrechte und gefälschte Liquiditätsstrukturen erkennt, bevor Kapital in die Nähe kommt. Und dazu gehört eine Brücke zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, die den vollen Betrag überträgt, ohne Gebühren abzuziehen. Sicherheit liefert SolidProof, denn die Prüfstelle hat jeden einzelnen Vertrag kontrolliert und freigegeben, bevor der Vorverkauf öffnete.

Wer heute zu 0,000000188 Dollar einsteigt, hat bis zu jener Bewertung, die Pepe allein mit Aufmerksamkeit erreichte, rechnerisch das Hundertfache vor sich, und die fertige Plattform bildet die Grundlage. Das Binance-Listing rückt näher, die Runden füllen sich Woche für Woche schneller, und sobald es startet, ist das heutige Einstiegsniveau endgültig vergeben.

Fazit

Der Pepe Coin Kurs zeigt, wie schnell Aufmerksamkeit in einen Meme Coin zurückkehrt. Wer aus kleinen Beträgen große Positionen gemacht hat, ging immer denselben Weg, fand das Projekt früh, prüfte den Entwickler und stieg ein, während andere noch Schlagzeilen lasen. Pepe 2023, SHIB 2021, BNB bei 0,10 Dollar, Solana unter einem Dollar, das Muster wiederholt sich. Pepeto mit fertiger Plattform, geprüftem Code und dem Pepe-Entwickler ist genau dieser Moment, während sich das Zeitfenster vor dem Binance-Listing schließt. Danebenzustehen ist der Fehler, den die letzte Gruppe bei Pepe bis heute bereut.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Kann PEPE sein Allzeithoch wieder erreichen?

Möglich ist es, der Weg ist aber weit, denn von 0,000003961 Dollar aus wären rund sieben Vielfache bis zum Rekord von 0,00002803 Dollar nötig. Die nächste Hürde liegt beim Mai-Hoch bei 0,00000459 Dollar.

Welcher Meme-Coin-Vorverkauf hat vor dem Bullenmarkt 2026 die stärkste Ausgangslage?

Pepeto, weil der Vorverkauf den frühen Pepe-Moment mit demselben Entwickler und derselben Umlaufmenge wiederholt. Mit 10,38 Millionen Dollar zu einem noch frühen Preis und dem nahenden Listing ist Zögern jetzt genau der Fehler, den die Zweifler bei Pepe bis heute bereuen. Die vollständigen Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.