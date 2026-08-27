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WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP
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27.08.26 | 17:35
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Software
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Dow Jones News
27.08.2026 18:21 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - SAP von Salesforce-Zahlen beflügelt

DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - SAP von Salesforce-Zahlen beflügelt

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit einem kleinen Plus beendet. Besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen und ein ermutigender Ausblick von Nvidia stützten den Technologiesektor, setzten aber keine größeren Akzente am Gesamtmarkt. Der am Freitag anstehende Auftritt des US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf dem Notenbankersymposium in Jackson Hole ließ die Anleger vorsichtig agieren. Marktteilnehmer sprachen gleichwohl von einem insgesamt freundlichen Börsenumfeld dank sich mehrender Hinweise, die auf eine diplomatische Lösung im Nahen Osten hoffen ließen. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 26.367 Punkte.

Vor allem die überraschend starke Umsatzprognose von Nvidia linderte Befürchtungen einer nachlassenden KI-Nachfrage. Davon profitierten im DAX die Aktien von Infineon, die um 3,6 Prozent zulegten, und die im TecDAX gelisteten Aixtron mit einem Plus von 0,9 Prozent. Siemens Energy, als Ausrüster von KI-Datenzentren eigentlich ebenfalls ein Nutznießer, konnten ihre Gewinne nicht halten und schlossen 0,6 Prozent niedriger.

Auch andere Unternehmen aus dem Technologiesektor hatten überzeugt. So setzten starke Salesforce-Geschäftszahlen einen positiven Impuls für die SAP-Aktie. Diese gewann 5,5 Prozent. Für Nemetschek ging es um fast 10 Prozent nach oben.

Daneben überzeugte Delivery Hero: Sowohl der Umsatz als auch das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr haben die Erwartungen geschlagen. Der Lieferdienst hat daraufhin die Prognose für das laufende Jahr angehoben. In Aussicht gestellt werden nun ein Umsatzwachstum von 17 bis 19 Prozent und ein bereinigtes EBITDA zwischen 960 Millionen und 1 Milliarde Euro. Die bisherige Prognose lag bei 14 bis 16 Prozent bzw bei 910 bis 960 Millionen Euro. Delivery Hero legten 0,3 Prozent zu auf 37,05 Euro. Uber hat die Übernahme der Berliner für 41,50 Euro je Anteilsschein angekündigt. 

=== 
Index     zuletzt* +/- % +/- % YTD 
DAX       26.367  +0,3    7,6 
DAX-Future    26.404  +0,2    6,8 
XDAX       26.365  +0,4    7,3 
MDAX       32.947  +1,3    7,4 
TecDAX      4.105  +2,1    13,3 
SDAX       18.953  +1,7    10,1 
zuletzt    +/- Ticks 
Bund-Future   123,93 -22,0 
*gerundet 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2026 11:47 ET (15:47 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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