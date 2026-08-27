XRP Kurs rutscht nach 45 Prozent Rallye ab, doch bei Ripple fließen 1,57 Milliarden Dollar weiter

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Der XRP Kurs von Ripple hat in sieben Tagen fast 45 Prozent zugelegt und kurzzeitig 1,69 US-Dollar erreicht. Es war die stärkste Handelswoche seit vielen Monaten. Doch in den vergangenen 24 Stunden ging es rund fünf Prozent nach unten auf etwa 1,44 US-Dollar. Für viele Anleger sieht das nach dem Ende der Bewegung aus. Unter der Oberfläche erzählen die Daten etwas anderes, denn die aktiven Adressen im XRP Ledger haben sich im August mehr als verdoppelt. Gleichzeitig sind die Zuflüsse in die amerikanischen Spot ETFs bis zum 24. August auf 1,57 Milliarden US-Dollar gestiegen. Diese Analyse zeigt, welche Marken jetzt zählen und welcher Termin im September alles verändern kann.

XRP Kurs im Check: 45 Prozent in einer Woche, dann der Rückschlag auf 1,44 US-Dollar

Der Aufschwung begann Anfang August, als der XRP Kurs noch knapp über einem US-Dollar notierte. Von dort lief der Token bis auf ein Wochenhoch von 1,69 US-Dollar. Aktuell steht er bei etwa 1,44 US-Dollar, ein Minus von 4,8 Prozent innerhalb eines Tages, laut CoinGecko. Über sieben Tage steht weiterhin ein Plus von 44,9 Prozent, bei einem Marktwert von rund 90,6 Milliarden US-Dollar.

Zwei Datenreihen erklären, warum dieser Anstieg mehr war als ein kurzer Ausbruch. Die aktiven Adressen im XRP Ledger stiegen von 1,02 Millionen im Juli auf 2,26 Millionen im August. Der hinterlegte Wert im Netzwerk wuchs im selben Zeitraum von 32,31 auf 44,42 Millionen US-Dollar. Die Spot ETFs sammelten in der Vorwoche 39,78 Millionen US-Dollar ein, das beste Wochenergebnis seit Mai. Am 24. August kamen weitere 13,82 Millionen hinzu, im August sind es 56,86 Millionen und damit mehr als das Doppelte des Julis.

Für die kommenden Monate rechnet crypto.news mit einer Spanne zwischen 1,48 und 2,10 US-Dollar bis Jahresende. Der Basiswert dieser Schätzung liegt bei 1,75 US-Dollar. Kurzfristig entscheiden die Marken bei 1,51 und 1,60 US-Dollar, ein Rückfall unter 1,36 US-Dollar bringt die Zone um einen US-Dollar zurück ins Spiel. Am 15. September steht die Abstimmung über den CLARITY Act an, die den nächsten großen Impuls liefern kann. Der Haken liegt allein in der Größe, denn diese Zahl bremst jede weitere Bewegung nach oben.

Pepeto: Der Presale für die Bewegung, die XRP nicht mehr machen kann

Genau hier trennt sich, was ein Kurs von 1,44 US-Dollar noch leisten kann und was nicht. Jede Verdopplung verlangt weitere 90 Milliarden US-Dollar, und deshalb suchen Anleger die Stufe davor. Verstehen Sie diesen Punkt, bevor eine Notierung ihn für alle sichtbar macht. Pepeto liegt auf Ethereum, ohne dass ein Handelsplatz den Token führt, weshalb der exklusive Presale Einstieg zu 0,000000188 US-Dollar weiterhin offen steht.

Ethereum ging 2014 denselben Weg und verteilte ETH für rund 0,31 US-Dollar an alle, die vor dem Handelsstart da waren. Charts haben damals niemandem etwas eingebracht, Timing schon, und Timing läuft ab. Der Entwickler hier ist derselbe, der den ersten Pepe Token mit gleichmäßig verteilten 420 Billionen Einheiten auf 11 Milliarden US-Dollar hob, ohne funktionierendes Produkt darunter. Diese Ausgabe kam voll funktionsfähig auf den Markt und zog mehr als 10,38 Millionen US-Dollar an, bevor ein öffentlicher Handel begann.

Entscheidend ist am Ende diese Rechnung, denn wer XRP heute kauft, zahlt 1,44 US-Dollar, einen vom Markt festgelegten Preis, und jeder weitere Anstieg verlangt gewaltiges frisches Kapital. Wer so früh einsteigt, hält etwas, das noch kein Handelsplatz neu bewertet hat, bis der Tag der Notierung kommt. Frühe Pepe Halter saßen auf diesem Platz, Shiba Inu Käufer ebenfalls, und keine andere Einstiegsphase hat je Ergebnisse dieser Größe hervorgebracht. Jeder Baustein funktioniert und jeder wurde geprüft, denn PepetoSwap berechnet pro Handel nichts.

Ein Prüfwerkzeug meldet feindlichen Code in dem Moment, in dem er auftaucht. Drei Netzwerke sind über kostenlose Transfers verbunden, und ein früherer Listing Verantwortlicher von Binance gehört zum Team. Für die Sicherheit sorgt SolidProof, denn die Prüfstelle hat den kompletten Code kontrolliert und freigegeben, bevor der Presale startete. Während die Vorbereitung der Notierung läuft, baut sich hier eine Position auf, die keine XRP Prognose auf den Analystentafeln in wenigen Jahren erreicht.

Fazit

Nach fast 45 Prozent in einer Woche bleibt die Frage, wie viel Luft im XRP Kurs steckt. Die Antwort hängt davon ab, ob Kapital in dieser Größenordnung weiter nachfließt. Hinter dem Anstieg steht Substanz, die CLARITY Abstimmung liefert Schub, und die Fondsbestände steigen. Die größten Gewinne erreicht nur, wer etwas Frühes im Depot hat, etwas, das ein Wert von 90 Milliarden US-Dollar rechnerisch nicht liefern kann. Eine Notierung an Binance drückt diese Entwicklung in wenige Tage zusammen, und wer heute einsteigt, hält etwas, dem der Markt später hinterherschaut. Wer erkennt, wie selten eine solche Konstellation ist, steigt heute ein, bevor die Notierung den Preis für alle neu setzt.

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