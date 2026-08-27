Abschluss der Serie-B-Finanzierungsrunde zur Förderung der Kommerzialisierung von geothermischer Energie mit extrem hohen Temperaturen, zur Finanzierung des Projekts Obsidian und zur weiteren Entwicklung des Millimeterwellen-Bohrsystems von Quaise

Nabors Industries und Quaise vertiefen ihre Zusammenarbeit durch eine strategische Rahmenvereinbarung, die Bohrarbeiten, Technologieintegration und kommerzielle Entwicklung umfasst

Mit der Serie-B-Finanzierung beläuft sich die Gesamtfinanzierung von Quaise bis heute auf 280 Millionen US-Dollar

Quaise Energy schließt Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 180 Millionen US-Dollar mit einer Investition von 35 Millionen US-Dollar durch Nabors Industries ab und unterzeichnet strategische Rahmenvereinbarung zum Bau des weltweit ersten geothermischen Kraftwerks mit extrem hohen Temperaturen

Quaise Energy, ein führender Entwickler von Superhot-Geothermie im Großmaßstab, gab heute den endgültigen Abschluss seiner Serie-B-Finanzierungsrunde bekannt, bei der insgesamt 180 Millionen US-Dollar an Eigenkapital eingeworben wurden, darunter eine Investition in Höhe von 35 Millionen US-Dollar von Nabors Industries (NYSE: NBR), einem der weltweit größten Landbohrunternehmen und langjährigen Partner von Quaise. Nabors hat zudem eine strategische Rahmenvereinbarung geschlossen, die Quaises Ziel unterstützt, die Nutzung von extrem heißer geothermischer Energie kommerziell zu realisieren, beginnend mit der Entwicklung des Projekts Obsidian, dem weltweit ersten Kraftwerk, das extrem heiße geothermische Energie nutzt. Mit der Serie-B-Finanzierungsrunde beläuft sich das bisherige Gesamtfinanzierungsvolumen von Quaise auf 280 Millionen US-Dollar.

"Wir erschließen die leistungsstärkste saubere Energiequelle der Erde, und die Serie-B-Finanzierung zeugt von der tiefen Überzeugung einer breiten Palette von Investoren", sagte Carlos Araque, CEO und Präsident von Quaise Energy. "Nabors ist ein unschätzbarer Partner, während wir die Millimeterwellenbohrungen im Projekt Obsidian und darüber hinaus in den vollwertigen kommerziellen Betrieb überführen."

Die Investition von Nabors baut auf einer bestehenden Beziehung zum Unternehmen auf, und die strategische Rahmenvereinbarung umfasst Bohrarbeiten, Technologieintegration und die kommerzielle Entwicklung. Der strategische Rahmen verschafft Quaise Zugang zu einer eigens dafür vorgesehenen Landbohranlage sowie zu der fortschrittlichen Plattform von Nabors, die Reservoirmodellierung, Bohrlochauslegung und Bohrstrategie integriert. Im Verlauf des Bohrprogramms sollen gemeinsam genutzte Daten und operative Erfahrungen die Bohrleistung verbessern, Kosten senken und den Projektzeitplan beschleunigen.

"Die Superhot-Geothermie hat das Potenzial, saubere Energie allgegenwärtig zu machen. Deshalb freuen wir uns sehr über unsere enge Zusammenarbeit mit Quaise", sagte Anthony G. Petrello, Vorsitzender, Präsident und CEO von Nabors Industries. "Die Millimeterwellen-Technologie von Quaise verändert die Gleichung grundlegend, indem sie superheißes Gestein bei Temperaturen und in Tiefen erreicht, die mit herkömmlichen Bohrverfahren unerreichbar sind, und verwandelt Geothermie von einer standortabhängigen Ressource in eine globale Energielösung. In Kombination mit der Bohrkompetenz und Infrastruktur von Nabors sehen wir einen Weg zu geothermischer Energie im Gigawatt-Maßstab, den heute kein anderes Unternehmen bieten kann."

Die Erlöse aus der Serie-B-Finanzierungsrunde werden das Projekt Obsidian, das weltweit erste kommerzielle Kraftwerk für superheiße Geothermie, finanzieren und die Kommerzialisierung des Millimeterwellen-Bohrsystems von Quaise für Tiefen von über 5 km beschleunigen. Der erste Abschluss der Serie-B-Finanzierungsrunde, der im Juli 2026 bekannt gegeben wurde, stand unter der Leitung von Prelude Ventures, mit strategischen Investitionen von JERA Co., Inc. und Idemitsu Kosan, zwei der größten japanischen Energieunternehmen. BofA Securities und Goldman Sachs Co. LLC berieten bei der Kapitalbeschaffung.

Über Quaise Energy

Quaise Energy erschließt die Tiefenwärme der Erde, um saubere, zuverlässige Grundlastenergie in großem Maßstab bereitzustellen fast überall auf der Welt. Als Technologie-Innovator und Projektentwickler entwickelt und betreibt Quaise Lösungen, die extrem heiße geothermische Energie weit unter der Erdoberfläche nutzen und so eine Stromerzeugung ermöglichen, die mit der Leistung der heute effizientesten fossilen und Kernkraftwerke mithalten kann. Mit seiner Millimeterwellen-Bohrtechnologie, die nach mehr als einem Jahrzehnt Forschung am Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt wurde, hat sich Quaise zum Ziel gesetzt, extrem heiße geothermische Energie zu einem Rückgrat des modernen Energiesystems zu machen und Gemeinden und Nationen überall erschwinglichen, CO2-freien Strom sowie echte Energieunabhängigkeit zu bieten. https://www.quaise.com/.

Über Nabors Industries

Nabors Industries (NYSE: NBR) ist ein führender Anbieter fortschrittlicher Technologien für die Energiebranche. Mit Niederlassungen in rund 20 Ländern hat Nabors ein globales Netzwerk aus Mitarbeitern, Technologien und Ausrüstung aufgebaut, um Lösungen für eine sichere, effiziente und verantwortungsvolle Energieerzeugung bereitzustellen. Durch die Nutzung seiner Kernkompetenzen, insbesondere in den Bereichen Bohrtechnik, Ingenieurwesen, Automatisierung, Datenwissenschaft und Fertigung, strebt Nabors danach, die Zukunft der Energie zu gestalten und den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Welt zu ermöglichen. Erfahren Sie mehr über Nabors und seine Führungsrolle im Bereich Energietechnologie: www.nabors.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung, zu Geschäftsplänen und Erwartungen von Quaise. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die Quaise zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtete. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren erheblich von den hierin ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben und auf den oben genannten Annahmen beruhen. Quaise übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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