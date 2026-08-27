XRP Kurs fällt 4,8 Prozent, doch die ETFs kaufen bei Ripple ihren stärksten Tag im August

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Der XRP Kurs ist am 26. August innerhalb von 24 Stunden um rund 4,8 Prozent auf etwa 1,44 Dollar gefallen. Auf Wochensicht steht trotzdem ein Plus von fast 45 Prozent, und genau dieser Widerspruch beschäftigt den Markt. Denn während der Kurs nachgab, sammelten die Spot-ETFs auf XRP (Ripple) am 25. August 23,87 Millionen Dollar ein, den stärksten Tag des Monats. Anfang August lag XRP noch unter einem Dollar, in der Spitze wurden 1,69 Dollar erreicht. Jetzt entscheidet sich, ob die Marke von 1,40 Dollar hält oder ob Gewinnmitnahmen den Ausbruch beenden. Der Blick auf die Zahlen erklärt beides, den Rücksetzer und die Frage, wohin Kapital jetzt wandert.

XRP Kurs verliert an Tempo, doch die ETF-Zuflüsse erreichen bei Ripple einen Monatsrekord

Der XRP Kurs notiert am 26. August bei rund 1,44 Dollar, etwa 4,8 Prozent unter dem Vortag. Nach Daten von CoinGecko liegt der Wochengewinn dennoch bei 44,9 Prozent, bei 4,13 Milliarden Dollar Handelsvolumen. In den letzten 24 Stunden schwankte der Kurs zwischen 1,42 und 1,55 Dollar. Damit hat XRP seine 200-Tage-Linie zurückerobert, ein Signal, auf das viele Händler seit Monaten warten.

Der Rückgang passt nicht zu dem, was die Fonds tun. Die sieben Spot-ETFs nahmen am 25. August 23,87 Millionen Dollar auf, seit dem Start sind es 1,59 Milliarden. Im August summieren sich die Zuflüsse auf mehr als 56 Millionen Dollar, das Doppelte des Juli. Große Adressen sammelten laut crypto.news in sieben Tagen 380 Millionen Token ein.

Die Unterstützung liegt bei 1,40 Dollar, der nächste Widerstand zwischen 1,55 und 1,70 Dollar. Der RSI ist überkauft, was weitere Gewinnmitnahmen wahrscheinlich macht. Das Rekordhoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025 liegt noch rund 57 Prozent entfernt. Bei 90 Milliarden Dollar Marktwert bedeutet selbst das alte Hoch nur rund das 2,5-fache, und daran scheitert jeder, der mehr sucht.

Warum Pepeto der Einstieg ist, den der XRP Kurs nicht mehr bieten kann

Diese Grenze ist keine Meinung, sondern Mathematik, und sie gilt für jede Kryptowährung dieser Größe. Genau dort beginnt die Suche nach einem Einstieg, den noch keine Börse bepreist hat. Einer großen Kryptowährung nach 50 Prozent Anstieg hinterherzulaufen ist kein Handel, sondern eine Jagd, und Pepeto ist der Einstieg, der diesen Lauf noch vor sich hat. Der Motor beginnt beim gebührenfreien Tausch über mehrere Ketten. Er hält jede Position in voller Größe, weil ohne Gebühren weder beim Einstieg noch beim Ausstieg etwas verloren geht.

Was der Tausch schützt, liest anschließend die Risikobewertung von PepetoAI. Sie prüft jede Position, bevor Kapital fließt, damit die Entscheidung auf Daten beruht und nicht auf einem Gefühl. Und weil die Gelegenheit selten auf der Kette liegt, auf der Sie gerade stehen, trägt die Brücke diese geschützten Positionen dorthin, wo der Handel stattfindet. Jedes Werkzeug existiert, weil das vorherige den Bedarf dafür schafft.

Die tägliche Nutzung dieses Kreislaufs erzeugt tägliche Nachfrage nach dem Token, und deshalb sind bereits 10,38 Millionen Dollar gebunden. Hinter Pepeto steht der Kopf, der den ursprünglichen Pepe Token gebaut hat. Sicherheit kommt von SolidProof, denn die Prüfer haben den kompletten Programmcode kontrolliert und freigegeben, bevor der erste Dollar in den Vorverkauf floss. Der Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, dahinter steht eine feste Menge von 420 Billionen Token, die wöchentliche Verbrennungen weiter verringern.

Diese Rechnung steht jedem offen, der vor dem erwarteten Listing an der Binance dabei ist, und sie beruht allein auf dem Abstand zwischen Vorverkaufspreis und Börsenpreis. Danach setzt eine Börse den Preis fest, und der Preis aus dem Vorverkauf existiert dann dauerhaft nicht mehr. Auf der Website von Pepeto ist dieser Einstieg bis dahin weiterhin möglich.

Fazit

Der XRP Kurs zeigt, wie schnell Kapital zurückkehrt, sobald die Stimmung dreht. Früh dabei zu sein hat noch nie bedeutet, klüger zu sein, sondern schneller. Die besten Einstiege verschwinden in Tagen, und dieser Preis steigt mit jeder Stufe und endet mit dem Listing an der Binance. Genau so zogen Dogecoin unter einem halben Cent und SHIB zu einem kaum messbaren Preis an Millionen Menschen vorbei. Sie alle sahen von außen zu, wie diese Einstiege Depots mit sieben Stellen aufbauten, die sie den ganzen Zyklus lang bereuen werden. Dieses Fenster schließt sich genauso schnell, und wer zögert, kauft am Tag des Listings zum Preis der anderen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Hält der XRP Kurs die Marke von 1,40 Dollar?

Die Datenlage spricht dafür, solange die ETF-Zuflüsse anhalten. Die Unterstützung liegt bei 1,40 Dollar, der nächste Widerstand zwischen 1,55 und 1,70 Dollar. Der überkaufte RSI lässt aber weitere Gewinnmitnahmen zu.

Warum macht die XRP Rally Pepeto relevant?

Weil Kapital, das an dieser Obergrenze abfließt, nach frühen Einstiegen sucht, und das erwartete Listing von Pepeto an der Binance ist der nächste Termin dieser Art. Der Vorverkauf läuft weiter auf der offiziellen Pepeto-Website.