Die Cavendish Hydrogen Aktie steht nach den Quartalszahlen unter Druck. Der Wasserstoff-Spezialist meldet deutlich schwächere Erlöse, kann den bereinigten Verlust aber spürbar reduzieren.Umsatzrückgang belastet die Aktie Cavendish Hydrogen hat im zweiten Quartal ein zwiespältiges Zahlenwerk vorgelegt. Besonders der Umsatzrückgang sorgt bei Anlegern für Zurückhaltung. Der Wasserstoff-Spezialist bekam vor allem schwächere Erlöse in Nordamerika ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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