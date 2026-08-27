Vaduz (ots) -Die fünf Regierungsmitglieder, ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter sowie der Regierungssekretär haben am Donnerstag, 27. August 2026, ihre alljährliche Regierungsexkursion unternommen. Verteilt auf vier Stationen im Ober- und Unterland, ging die Gruppe auf Tuchfühlung mit der heimischen Wirtschaft und lernte diese unter dem Motto "Wirtschaft. Innovation. Perspektiven" aus ausgewählten Blickwinkeln noch besser kennen.Seinen Anfang nahm der Tag im Liechtensteinischen LandesMuseum in Vaduz. Nach einer kurzen Begrüssung durch Regierungssekretär Michael Hasler führte Museumsdirektorin Andrea Kauer Loens ihre Gäste durch die sehenswerte Sonderausstellung "Wirtschaft Liechtenstein". Als zweiten Etappenort sah das Programm die INFICON AG in Balzers vor, einen international tätigen Spezialisten für Mess-, Analyse- und Sensortechnologien. Im Anschluss an die Begrüssung durch Carlos Velasco, VP Product Management, Joscha Märkle-Huss, VP Research & Development, und Maximilian Rüdisser, Geschäftsführer der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer, standen ein Austausch zur Halbleiter-Industrie und der Rolle Liechtensteins sowie eine Betriebsführung, geleitet von Philipp Städler, Lead Global Operations Vakuummessgeräte, auf dem Programm.Weiterreise ins UnterlandNachmittags führte der Weg der Gruppe weiter zur LiCONiC AG in Mauren, einem international agierenden Technologieunternehmen im Bereich automatisierter Lager- und Inkubationssysteme für die Life-Science und Pharmabranche. CEO Cosmas Malin, HR-Leiterin Caroline Wiesinger und Esther Voumard aus der Administration nahmen die Gäste mit auf einen Rundgang durch das Unternehmen und tauschten sich intensiv mit ihnen aus. Im Zentrum standen dabei Fragen der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Liechtenstein im Spannungsfeld von Gesundheitstrends, Innovation und internationalen Marktanforderungen.Abschliessend statteten die Exkursionsteilnehmenden der KAISER AG einen Besuch ab. Im Rahmen einer Führung durch den Hauptstandort in Schaanwald tauchten sie in das Tätigkeitsfeld des weltweit führenden Herstellers von Fahrzeugen für die Kanalreinigung und industrielle Entsorgung ein. Dabei wurden sie von CEO Markus Kaiser, CFO Johannes Bachmann, COO Matthias Kaiser und Verwaltungsratsmitglied Richard Senti mit vielen interessanten Informationen versorgt. Im nachfolgenden Austausch standen aktuelle und strategische Fragen zum Wirtschaftsstandort Liechtenstein sowie zur internationalen Geschäftstätigkeit des Unternehmens im Mittelpunkt.Ein Abendessen im Kulturhaus Rössle in Mauren, für das Sandro Meier und sein Team vom FAGO by meier verantwortlich zeichneten, bildete den stimmungsvollen Ausklang eines in vielerlei Hinsicht eindrücklichen und inspirierenden Tages.Pressekontakt:Michael Hasler, RegierungssekretärT +423 236 60 06michael.hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100941845