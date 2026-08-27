Die strategischen Mitgliedschaften bei Energy LEAP, GAFTA und CCRO stehen im Einklang mit der Mission von ClearOpx, die operative Automatisierung, das Risikomanagement und die Datenkonsistenz für Akteure auf den globalen Rohstoffmärkten zu verbessern

ClearOpx (www.clearopx.com), der Marktführer im Bereich Operations Trade Risk Management (OTRM) für die Energie- und Rohstoffmärkte, gab heute seine offizielle Mitgliedschaft in drei führenden Branchenverbänden bekannt: Energy LEAP (www.energyleap.org), die Grain and Feed Trade Association (GAFTA, www.gafta.com), und das Committee of Chief Risk Officers CCRO (www.ccro.org).

Durch diese strategischen Partnerschaften wird ClearOpx mit globalen Energiekonzernen, Handelsorganisationen, Risikoführern und Technologie-Innovatoren zusammenarbeiten, um operative Standards und Key Performance Indicators (KPIs) der nächsten Generation für den Massengüterhandel, den digitalen Handel und das Risikomanagement zu entwickeln, zu standardisieren und umzusetzen.

Standardisierte Post-Trade-Workflows und Risikokennzahlen gewinnen zunehmend an Bedeutung, da Handelsumgebungen immer komplexer und datengesteuerter werden. Durch den Beitritt zu diesen führenden Organisationen bekräftigt ClearOpx sein Engagement, entscheidende operative Schwachstellen entlang der gesamten Lieferkette durch folgende Aktivitäten zu beseitigen:

Energy LEAP ( www.energyleap.org Teilnahme an Arbeitsgruppeninitiativen, Einbringen von operativem und technischem Fachwissen zur Entwicklung frei verfügbarer, nicht-proprietärer Standards, die einen nahtlosen Datenaustausch fördern und die Digitalisierung nach dem Handel vorantreiben.

Teilnahme an Arbeitsgruppeninitiativen, Einbringen von operativem und technischem Fachwissen zur Entwicklung frei verfügbarer, nicht-proprietärer Standards, die einen nahtlosen Datenaustausch fördern und die Digitalisierung nach dem Handel vorantreiben. GAFTA ( www.gafta.com Einbringen von operativen und technischen Erkenntnissen zur Unterstützung eines fairen, effizienten internationalen Agrarhandels und einer standardisierten Vertragserfüllung entlang internationaler Getreide- und Futtermittel-Lieferketten.

Einbringen von operativen und technischen Erkenntnissen zur Unterstützung eines fairen, effizienten internationalen Agrarhandels und einer standardisierten Vertragserfüllung entlang internationaler Getreide- und Futtermittel-Lieferketten. Committee of Chief Risk Officers (www.ccro.org Zusammenarbeit mit Risikomanagern, um branchenweite Standards für das Unternehmensrisikomanagement, wichtige Leistungskennzahlen und die operative Governance in den Energie- und physischen Märkten zu definieren, zu verfeinern und voranzutreiben.

"Fragmentierte Prozesse und nicht standardisierte operative Daten führen weiterhin zu Reibungsverlusten, Risiken und Kosten auf den globalen Rohstoffmärkten", sagte Rick Nelson, CEO von ClearOpx. "Durch den Beitritt zu Energy LEAP, GAFTA und dem CCRO können wir direkt mit Branchenführern zusammenarbeiten, um umsetzbare, wirkungsvolle operative Standards zu etablieren. Gemeinsam schaffen wir einen transparenteren, effizienteren und standardisierteren Rahmen für die operative Leistung und das Risikomanagement im Energie- und Massengutbereich."

Über ClearOpx

ClearOpx (www.clearopx.com) ermöglicht mit seiner OTRM-Plattform die Automatisierung von Betriebsabläufen. Die Plattform wurde entwickelt, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen und das Chaos manueller Prozesse zu beseitigen. Ihre auf agentenbasierter KI basierenden Funktionen und intelligenten Anwendungen übernehmen die mühsamen operativen Aufgaben und die Informationsverarbeitung und heben dabei kritische Momente hervor, die während des gesamten Handelslebenszyklus die Aufmerksamkeit des Menschen erfordern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.clearopx.com

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