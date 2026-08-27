DJ PTA-News: Vellantis AG: Erster Handelstag an der Börse Düsseldorf

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Vellantis AG: Erster Handelstag an der Börse Düsseldorf

Hamburg (pta000/27.08.2026/19:38 UTC+2)

Die Aktien der Vellantis AG sind seit heute, dem 27. August 2026, in den Allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen. Damit bietet die Gesellschaft eine börsenfähige Plattform für zukünftige Kapitalmarkt- und Unternehmenstransaktionen.

Das Grundkapital der Vellantis AG beträgt EUR 250.000,00 und ist eingeteilt in 250.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00.

Börsenplattform für zukünftige Kapitalmarkttransaktionen

Mit der Einbeziehung der Aktien in den Allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf verfügt die Vellantis AG über eine etablierte gesellschafts- und kapitalmarktrechtliche Struktur, die für zukünftige Unternehmens- und Kapitalmarkttransaktionen genutzt werden kann.

Insbesondere kann die Gesellschaft als Plattform für die Aufnahme eines operativen Unternehmens oder eines geeigneten Geschäftsmodells dienen. Eine mögliche Umsetzung kann - vorbehaltlich der jeweiligen rechtlichen, steuerlichen und bilanziellen Voraussetzungen sowie der erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Beschlüsse - insbesondere im Wege einer Sacheinlage erfolgen.

Ein solcher Transaktionsansatz, der häufig als "Reverse IPO" bezeichnet wird, kann einem geeigneten Unternehmen beziehungsweise einem Börsenkandidaten einen strukturierten und effizienten Zugang zu einer bereits börsennotierten Gesellschaft ermöglichen. Hierdurch können die mit einer klassischen Börsenzulassung beziehungsweise einem vollständigen Börsengang verbundenen Prozesse und Zeitabläufe unter bestimmten Voraussetzungen erheblich reduziert werden.

Die konkrete Ausgestaltung einer solchen Transaktion ist jeweils von der Struktur des einzubringenden Unternehmens, der Bewertung der einzubringenden Vermögensgegenstände beziehungsweise Anteile sowie den einschlägigen gesellschafts-, kapitalmarkt-, steuer- und börsenrechtlichen Anforderungen abhängig.

Die Concord Capital AG hat die Vellantis AG bei der Vorbereitung und Umsetzung der Einbeziehung der Aktien in den Allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf als Kapitalmarktpartner begleitet.

Im Rahmen des laufenden Listings unterstützt die Concord Capital AG die Vellantis AG bei der Wahrnehmung der einschlägigen börsenrechtlichen und kapitalmarktrechtlichen Folgepflichten und steht der Gesellschaft bei zukünftigen Kapitalmarktmaßnahmen beratend zur Seite.

Informationen zur Vellantis AG

Weiterführende Informationen zur Vellantis AG, insbesondere die Satzung und weitere gesellschaftsbezogene Unterlagen, sind auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar:

https://Vellantis.de/

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Aussender: Vellantis AG Schopenstehl 22 20095 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Gunnar Binder Tel.: +49 40 679 580-53 E-Mail: info@vellantis.de Website: www.vellantis.de ISIN(s): DE000A42HFB9 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787852280199 ]

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August 27, 2026 13:38 ET (17:38 GMT)