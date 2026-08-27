Ein neuer Bericht von NIQ und World Data Lab zeigt, wie KI, Retail Media und Social Commerce den Kaufprozess der Verbraucher verändern

Verbraucher greifen zunehmend auf neue Technologien zurück, um sich in einer immer komplexer werdenden Einkaufslandschaft zurechtzufinden. Fast drei Viertel der Käufer nutzen mittlerweile KI zur Produktsuche, während sich Retail Media zu einem weltweiten Markt mit einem Volumen von 184 Milliarden US-Dollar entwickelt haben. Zusammen verändern diese Entwicklungen die Art und Weise, wie Produkte entdeckt, bewertet und letztendlich gekauft werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260827689275/de/

AI is becoming the new gatekeeper of product discovery.

NIQ hat in Zusammenarbeit mit World Data Lab einen neuen globalen Bericht mit dem Titel "A Tale of Two Consumers: The Polarized Mindsets Reshaping Global Consumption" ("Eine Geschichte von zwei Verbrauchern: Die polarisierten Denkweisen, die den globalen Konsum neu gestalten") veröffentlicht, der aufzeigt, wie künstliche Intelligenz, Retail-Media-Netzwerke und Social Commerce den Kaufprozess verändern und beeinflussen, welche Produkte Verbraucher letztendlich kaufen.

Die Ergebnisse bauen auf dem kürzlich von NIQ veröffentlichten Bericht "The Commerce Revolution: Where East Meets West" ("Die Handelsrevolution: Wo Ost und West zusammenkommen") auf, in dem die Konvergenz zwischen östlichen Innovationen im Handel und der westlichen Monetarisierung von Retail-Medien als entscheidende Kraft identifiziert wurde, die den globalen Einzelhandel neu prägt. Insgesamt zeichnen die Berichte ein Bild von einer Zukunft, in der Commerce Intelligence für das Wachstum unverzichtbar wird.

Zu den wichtigsten Ergebnissen dieser Berichte gehören:

Fast 75 der Käufer nutzen KI bei der Produktsuche

20 der Verbraucher nutzen bereits KI als Teil ihres Einkaufsprozesses

Fast ein Drittel der Verbraucher im Westen hat schon einmal ein Produkt gekauft, nachdem es auf einer sozialen Plattform darauf aufmerksam geworden war

Fast 60 der Verbraucher im asiatisch-pazifischen Raum kaufen über Social-Media- und Quick-Commerce-Kanäle ein

68 der nordamerikanischen Verbraucher haben noch nie über soziale Medien eingekauft

"Verbraucher treffen ihre Kaufentscheidungen früher und über mehr Kanäle als je zuvor", sagte Troy Treangen, Chief AI Product Officer bei NIQ. KI-gestützte Empfehlungen, Retail Media und Social Commerce beeinflussen zunehmend, welche Produkte Verbraucher entdecken, in Betracht ziehen und letztendlich kaufen, sodass sich für Marken neben den brandneuen Chancen auch neue Herausforderungen ergeben.

Dem Bericht zufolge helfen KI-gestützte Tools den Verbrauchern zunehmend dabei, zu entscheiden, wo sie zu einem hochwertigeren Produkt greifen sollten, wo sich etwas sparen lässt, und welche Marken in Betracht gezogen werden sollten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass KI zu einer der einflussreichsten Kräfte im modernen Handel wird, da sich Verbraucher schon seit langem bei ihren Kaufentscheidungen auf Suchergebnisse, Bewertungen und mündliche Empfehlungen stützen.

Dieser Wandel birgt sowohl Chancen als auch Herausforderungen für Hersteller und Einzelhändler. Da KI-gestützte Empfehlungen immer personalisierter werden, entwickelt sich die Auffindbarkeit zu einem entscheidenden Wachstumsfaktor. Marken, die es versäumen, ihre Produktinhalte, ihre Präsenz im digitalen Regal und ihre Sichtbarkeit zu optimieren, laufen Gefahr, an Sichtbarkeit zu verlieren, da KI-Agenten und Empfehlungsmaschinen eine immer größere Rolle im Einkaufsprozess spielen.

Da Verbraucher immer wählerischer werden, wenn es darum geht, wo sie zu höherwertigen Produkten wechseln sollten oder wo es sich lohnt, auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu achten, helfen KI und Retail Media den Marken dabei, diejenigen Verbraucher zu identifizieren, die am ehesten auf Premium-Botschaften, Werbeaktionen und personalisierte Angebote reagieren. Weitere Informationen finden Sie unter niq.com/tale-of-two-consumers.

Häufig gestellte Fragen

Was ist "A Tale of Two Consumers

A Tale of Two Consumers: The Polarized Mindsets Reshaping Global Consumption" ist ein globaler Forschungsbericht von NielsenIQ und World Data Lab, der untersucht, wie die Polarisierung der Verbraucher, die Kaufkraft und das sich wandelnde Kaufverhalten die Einzelhandels- und Konsumgütermärkte weltweit verändern.

Was ist die wichtigste Erkenntnis zum Thema künstliche Intelligenz und Einkaufen?

Künstliche Intelligenz gewinnt zunehmend an Einfluss auf die Produktsuche, Kaufentscheidungen und den Kaufprozess, da Verbraucher sich bei der Bewertung von Produkten und Empfehlungen immer häufiger auf KI-gestützte Tools verlassen.

Wie nutzen Verbraucher KI beim Einkaufen?

Verbraucher nutzen KI, um Produkte zu entdecken, Optionen zu vergleichen, das Preis-Leistungs-Verhältnis zu bewerten, sich über Käufe zu informieren und die Produkte zu finden, die ihrem Bedarf am besten entsprechen, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen.

Was sind Retail Media und warum sind sie wichtig?

Als "Retail Media" werden Werbe- und Verkaufsförderungsmöglichkeiten bezeichnet, die von Einzelhändlern über digitale und physische Einzelhandelsplattformen angeboten werden. Es hat sich zu einem wichtigen Kanal entwickelt, um die Kaufentscheidungen der Verbraucher zu beeinflussen und das Markenwachstum messbar zu fördern.

Wie verändert Social Commerce den Kaufprozess?

Social Commerce ermöglicht es Verbrauchern, Produkte direkt über soziale Plattformen zu entdecken, zu recherchieren und zu kaufen. Dies verkürzt den Weg von der Entdeckung bis zum Kauf und eröffnet Marken neue Möglichkeiten, Käufer zu erreichen.

Warum gewinnen KI-gestützte Empfehlungen zunehmend an Einfluss?

KI-Systeme können Empfehlungen auf der Grundlage von Verbraucherpräferenzen, Kaufhistorie und Kaufverhalten individuell anpassen und werden dadurch zu immer wichtigeren Quellen für die Produktsuche und -auswahl.

Welche Herausforderungen ergeben sich für Marken durch KI und den digitalen Handel?

Marken müssen sicherstellen, dass Produktinformationen, Inhalte im digitalen Regal, Verfügbarkeit und Online-Sichtbarkeit für KI-gestützte Suchmaschinen, Empfehlungssysteme, Retail-Media-Plattformen und Social-Commerce-Umgebungen optimiert sind.

Was lässt der Bericht über die Zukunft des Handels vermuten?

Der Bericht legt nahe, dass KI, Retail Media und Social Commerce weiterhin eine immer größere Rolle dabei spielen werden, wie Verbraucher Produkte entdecken und kaufen, sodass Commerce Intelligence und digitale Sichtbarkeit für das Wachstum zunehmend entscheidend werden.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.niq.com.

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Über World Data Lab

World Data Lab ist ein Data-Science-Unternehmen, das Prognosen über die zukünftige Entwicklung der globalen Kaufkraft und der Verbrauchernachfrage liefert. Durch die Kombination zuverlässiger demografischer und wirtschaftlicher Daten mit einer proprietären, von Fachkollegen geprüften Prognosemethode übersetzt World Data Lab langfristige Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung und im Konsumverhalten in eine einheitliche, zukunftsorientierte Sicht auf den Verbraucher von morgen. So kann World Data Lab Unternehmen dabei unterstützen, Wachstumspotenziale frühzeitig zu erkennen, noch bevor diese sich konkretisieren.

World Data Lab modelliert Verbrauchertrends und demografische Veränderungen bis zum Jahr 2050 und deckt dabei 99,5 der Weltbevölkerung in über 190 Ländern, über 9.000 Städten und über 200 Ausgabenkategorien ab. Ihre Kernmethodik, die von der Zeitschrift "Nature" zu den 50 einflussreichsten Veröffentlichungen des Jahrzehnts gezählt wurde, bildet die Grundlage sowohl für ihre Unternehmensplattform "World Data Intelligence" als auch für eine Reihe öffentlich zugänglicher Tools, darunter die "World Poverty Clock".

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte worlddatalab.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Hinblick auf Verbraucherverhalten, Markttrends und Branchenentwicklung enthalten. Diese Aussagen spiegeln derzeitige Erwartungen und Projektionen wider, die auf verfügbaren Daten, vergangenen Verhaltensmustern und unterschiedlichen Annahmen basieren. Worte wie "erwarten", "vorhersagen", "Projekte", "glauben", "Prognosen" und ähnliche Wendungen weisen auf derartige zukunftsgerichteten Aussagen hin.

Diese Aussagen garantieren nicht bestimmte Ereignisse in der Zukunft, sie unterliegen Ungewissheiten, wirtschaftlichen Bedingungen, technischem Fortschritt und der Dynamik des Wettbewerbs. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen abweichen, die in diesen Vorhersagen explizit oder implizit genannt werden. Wir bemühen uns, unsere Erkenntnisse auf zuverlässigen Daten und Methoden aufzubauen. Dennoch besteht für uns keine Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftigen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

NIQ-General

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