Die aktuellen Vermögenswerte der reichsten Technologie-Gründer spiegeln die dominierenden Markttrends wider. Eine aktuelle Auswertung zeigt, was für den starken Zuwachs verantwortlich ist und wo die Risiken liegen. Die aktuelle Rangliste der weltweit wohlhabendsten Personen wird im August 2026 maßgeblich von Gründern aus dem Technologiesektor bestimmt, wie Auswertungen der Wirtschaftszeitschrift ForbesÂ belegen. Angeführt wird dieses Ranking weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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