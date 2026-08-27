Die Kioxia Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, gab heute bekannt, dass sie mit den Vorbereitungsarbeiten für den Bau von Fab3, einer neuen, hochmodernen Produktionsanlage im Werk Kitakami in der Präfektur Iwate, Japan, begonnen hat, um die Produktionskapazität für den fortschrittlichen dreidimensionalen Flash-Speicher BiCS FLASH zu erweitern. Fab3 wird auf einem Grundstück südlich von Fab2 errichtet, wobei die Inbetriebnahme für das Geschäftsjahr 2029 angestrebt wird.

Es wird erwartet, dass der Markt für Flash-Speicher mittel- bis langfristig weiter deutlich wachsen wird, angetrieben durch agentenbasierte KI, physische KI und On-Device-KI. Mit dem Bau von Fab3 will Kioxia der steigenden Marktnachfrage gerecht werden, indem das Unternehmen die Produktion ausweitet und eine stabile Versorgung mit hochmodernen Flash-Speicherprodukten sicherstellt.

Detaillierte Pläne für Fab3 hinsichtlich des Bauzeitplans und der Investitionen in Anlagen werden auf der Grundlage der Marktentwicklungen festgelegt. Die Investitionspläne für Fab3 stehen unter dem Vorbehalt staatlicher Unterstützung.

Im Rahmen seiner Mission, "die Welt mit 'Speichern' zu bereichern", ist Kioxia weiterhin bestrebt, die wachsende Nachfrage zu bedienen, strategische Kapitalinvestitionen zu tätigen und ein stetiges und nachhaltiges Wachstum anzustreben.

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